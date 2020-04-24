  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. ТаТоТаке: Цыганков находится в лонг-листе итальянского середняка
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ТаТоТаке: Цыганков находится в лонг-листе итальянского середняка

Премьер-лига
(1 голосов)

Снова Италия

ТаТоТаке: Цыганков находится в лонг-листе итальянского середняка
Новина українською

Хавбек "Динамо" Виктор Цыганков находится в лонг-листе одного из клубов Серии А. Об этом сообщил Михаил Спиваковский.

"Есть один инсайд, что Цыганков фигурирует в лонг-листе – это 25+ фамилий – в команде второй половины таблицы Серии А. Эта команда не играет по схеме, где есть правый вингер.

А на позиции правого инсайда игрок, который в топ-5 лучших полузащитников лиги по данным Wyscout", – сказал Спиваковский.

Отметим, что на данный момент во второй половине Серии А находятся "Сассуоло", "Кальяри", "Фиорентина", "Удинезе", "Торино", "Сампдория", "Дженоа", "Лечче", СПАЛ и "Брешия".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Виктор Цыганков ТаТоТаке
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТаТоТаке

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (6)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
СашаXM (Хмельницкий)
24.04.2020 в 23:19
такой момент чтоб Цыгу отпустить просто супер по возрасту, но блин из-за вируса .. цены упадут сильно .. и отпускать такого игрока за 10-15 это явно не варик ((
Ответить
+1
0
kapkan (Луганск)
24.04.2020 в 23:53
А почему он стоит больше?Есть какие-то заслуги? Что-то не помнится , чтобы в ЛЕ он что-то решал, показывал игру, так в тех матчах он должен был делать результат !!!!
Ответить
0
0
dp_dp (Ukraine)
25.04.2020 в 00:06
Да. Пока он лишь играет внутри ЧУ и то делает разницу далеко не всегда. У ДК очень много матчей в ЧУ где они ничем не были лучше своих споперников, т.е. не сказать что Цыганков часто делает разницу даже в ЧУ. Да, тем не менее для ЧУ он хорош. Но чем он лучше южноамериканцев за 20+? Тем более если откроется рынок то он будет переполнен теми кто хочет продать игроков и начать зарабатывать на трансферах. Цыганков будет среди многих футболистов и не факт что даже в первой десятке по пропорции стоимость/мастерство.
0
0
oda1979 (Запорожье)
24.04.2020 в 23:09
А насколько «донг» этот лонг лист?? Сколько там фамилий: 100, 200...??
Ответить
0
0
royalstas (Вінниця)
24.04.2020 в 22:20
Скоріше за все він розцінюється як заміна Федеріко Кьезі. Він достатньо дорого оцінюється в 50-60 лям і отриманих грошей вистачило б покупку за 20+ лям Циганкова. Інші же клуби банально не мають грошей на Цигана....
Ответить
0
0
dp_dp (Ukraine)
24.04.2020 в 22:56
Был бы интересный и в тоже время прогнозируемый шаг, если бы удачно продали Цыганкова и начали бы наигрывать Леднева, оба в отличной форме как для своего уровня. В тоже время мне кажется что 20+за Цыганкова в нынешних условиях-это слишком. Допусуаю, что у большинства клубов настолько истощились ресурсы за время вируса, что предложения будет гораздо больше чем спроса. Цыганков в принципе хороший вариант внутри страны, но большой вопрос каков его уровень на фоне хороших чемпионатов. Теже Ярмоленко и Коноплянка были сильными единицами, их проблема в том что поздно уехали. Их уровень был виден против хороших сборных и серьезных соперников ЛЕ и ЛЧ, они что называется тащили. Цыганков пока в этом так себе.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...