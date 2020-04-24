ТаТоТаке: Цыганков находится в лонг-листе итальянского середняка

Хавбек "Динамо" Виктор Цыганков находится в лонг-листе одного из клубов Серии А. Об этом сообщил Михаил Спиваковский.

"Есть один инсайд, что Цыганков фигурирует в лонг-листе – это 25+ фамилий – в команде второй половины таблицы Серии А. Эта команда не играет по схеме, где есть правый вингер.

А на позиции правого инсайда игрок, который в топ-5 лучших полузащитников лиги по данным Wyscout", – сказал Спиваковский.

Отметим, что на данный момент во второй половине Серии А находятся "Сассуоло", "Кальяри", "Фиорентина", "Удинезе", "Торино", "Сампдория", "Дженоа", "Лечче", СПАЛ и "Брешия".