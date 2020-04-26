В 90-х в Украине был бардак с дисквалификациями. Из-за этого Высшую лигу пришлось расширять

UA-Футбол продолжает исторический цикл, посвящённый элитному украинскому дивизиону. В каждом материале мы в короткой форме рассказываем об одном событии, которое оставило заметный след в нашем футболе. Сегодня вспоминаем сезон-1992/93 - второй в независимой истории Украині и первый, который состоялся по классической двукруговой схеме.

Второй чемпионат независимой Украины можно считать "настоящим". Во-первых, у организаторов был целый год на весь сезон, а не три с половиной месяца, как в дебютном чемпионате. Во-вторых (что вытекает из во-первых), отпала необходимость краткосрочных турниров в двух подгруппах, а можно было объединить всех участников в общий дивизион из шестнадцати команд, сыграв по классическому формату.

Но гладко пройти дистанцию не получилось. Виной тому: чехарда с дисквалификациями, на которой в начале 90-х погорели очень много украинских клубов во всех турнирах.

Как известно, учёт дисквалифицированных остаётся прерогативой самих клубов. ПФЛ, УПЛ или ФФУ/УАФ могут отправить письмо, дескать, тот или иной футболист должен пропустить ближайший поединок, однако организаторы не берут на себя ответственность в этом вопросе. Поэтому клубам отслеживать информацию всё равно приходится самостоятельно.

Путанницу с подсчётом жёлтых можно встретить до сих пор. Например, сейчас считаются предупреждения в каждом внутреннем турнире страны отдельно, а на заре зарождения нашего независимого футбола в чемпионате и Кубке карточки суммировались.

В чемпионате-1992/93 горячо было на обоих берегах таблицы: "Динамо" и "Днепр" набрали по 44 очка и чемпион страны определялся лишь по дополнительным показателям (об этом расскажем в следующий раз, потому как без "криминала" не обошлось и здесь). На дне же финишировали "Верес" и "Заря-МАЛС" - обе команды должны были вылететь, но луганчане решили пустить в ход кабинетные разборки, подняв со дна много ила.

Летом 1993-го, когда уже были подбиты итоги, определены победители и неудачники, а клубы стали планировать подготовку к следующему сезону, стало известно, что ещё в мартовском поединке чемпионата между запорожским "Торпедо" и "Зарёй-МАЛС" в составе хозяев на поле вышел дисквалифицированный Руслан Узаков. Узбекский защитник схлопотал оба предупреждения в играх против "Вереса": сперва в чемпионате в сентябре, а затем на Кубок в последней встрече 1992 года. Таким образом, в 16 туре, который был премьерным после нового года, против "Зари-МАЛС" футболист должен был находиться на трибунах. Однако он на поле вышел, а его "Торпедо" обыграло луганчан 1:0. Если аннулировать результат этой встречи и присудить техническую победу "зарянцам", то как раз команда из Запорожья опускалась в зону вылета.

Тут же начали копать ещё глубже, и оказалось, что это был не единственный пропущенный в том чемпионате случай, когда дисквалифицированный выходил на поле: также "спалился" Дмитрий Парфёнов из "Черноморца" (одесситы, впрочем, даже с ним в 9 туре чемпионата проиграли "Волыни"). Что интересно, в том же первом туре весны "Таврии" присудили техническое поражение в матче против "Кремня" за выход на поле также дисквалифицированного Евгения Драгунова.

Руководители федерации пошли по пути наименьшего сопротивления: никто не стал перекраивать итоговую таблицу на "правильную". Однако приняли решение, что и вылетающих не будет. Две лучшие команды зашли из Первой лиги, таким образом, в элите стало 18 участников. По ходу того сезона регулярно появлялась информация, что Высшую лигу хотят расширить, но планировалось это сделать только через год. События же сложились таким образом, что возможность для увеличения количества участников появилась раньше.