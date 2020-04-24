Директор Академии Шахтера: Мы заслуживаем того, чтобы быть чемпионами во всех категориях

Директор Академии "Шахтера" Хорхе Раффо рассказал, как функционируют детские команды "горняков" во время карантина.

– Как функционирует Академия в условиях карантина?

– Академия работает, но в тех возможностях, которые сейчас есть. Слава Богу, у нас нет заболевших ни среди игроков и тренеров, ни среди администрации и персонала. Все здоровы, соблюдают карантин и находятся дома. Ежедневно (с понедельника по субботу с десяти утра до шести вечера) мы проводим видеоконференции с тренерами и футболистами. У каждой команды минимум одна конференция в день, где наставники разговаривают с ребятами о тактике, понимании игры, а также анализируют матчи этого сезона. Три-четыре раза в неделю проходит онлайн-работа с тренерами по физподготовке, что позволяет поддерживать хотя бы минимальный уровень активности. Это потом позволит легче вернуть игровую форму. Есть занятия с психологом и преподавателями. В целом вся Академия очень плотно работает, чтобы помочь ребятам пройти этот непростой период, не дать им загрустить и пасть духом. Они должны понимать, что мы рядом, вместе с ними, что у нас все только впереди.

– Какие положительные моменты могут во время карантина извлечь юные игроки?

– Сейчас есть возможность более глубоко поработать с ребятами над тактическими моментами, разобрать индивидуальные действия каждого игрока. Кроме того, мы делаем акцент на самообучении: просим, чтобы парни больше читали, изучали языки, а еще – смотрели футбол. Это тоже немаловажно, ведь нужно научиться понимать футбол, видеть, как играют профессионалы на их позициях, какие решения они принимают во время матча. А еще мальчишки мало видятся с родными и сейчас для них такое время, которое они могут провести с семьями. Это очень положительный момент.

– За два предыдущих года под вашим руководством команды Академии "Шахтера" выиграли восемь чемпионских титулов. Сколько комплектов золотых медалей вы бы хотели видеть на финише этого сезона?

– В первую очередь, я хочу, чтобы футбол продолжался, потому что футбол и есть моя жизнь. Во-вторых, очень рад тем достижениям, что Академия добилась за эти почти три года. Горжусь каждой командой, каждой победой в разных возрастных категориях, успехами в международных турнирах, где игроки "Шахтера" почти всегда выступают в финалах и пять раз становились победителями таких соревнований. Например, в Зимнем кубке этого года впервые в истории играли две команды одного клуба – "Шахтер" U15 и "Шахтер" U16, что показывает, какие блестящие игроки у нас растут и какая огромная перспектива с ними у "Шахтера". Если говорить о текущем сезоне, то, конечно, хочется достичь абсолютного триумфа: выиграть все шесть чемпионатов, в которых участвуют наши команды, включая U19 и U21. Это мечта, но она вполне реальна, так как все для этого есть: есть игроки, есть тренеры, есть отличные условия, и главное – есть хорошие результаты. Все наши команды сейчас в лидерах в своих возрастах. Академия проделала огромную работу на пути к этой цели. Ежедневная работа и такая запредельная самоотдача мотивируют меня и делают очень счастливым. Не знаю, как сложится дальнейший сезон, но мы все по-настоящему заслуживаем того, чтобы быть чемпионами во всех категориях!