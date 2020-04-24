Русин: Андриевский очень сильно играет в FIFA. Играли с ним на конфеты, шоколадки

Форвард "Динамо" Назарий Русин рассказал, как поддерживает форму и чем занимается в свободное время на карантине.

- Провожу карантин в Новояворовске, у себя дома. Много времени уделяю семье, тренируюсь, посещаю сауну и бассейн. Кроме того, здесь у меня есть тренажерный зал. Поддерживаю футбольную форму как могу.

Мой привычный график дня выглядит так: просыпаюсь в 9-9:30, завтракаю, потом гуляю со своей собакой. Далее иду на тренировку, которая длится полтора-два часа. После тренировки обедаю, а вечер провожу с родителями или могу поехать к дяде в деревню. Там играем в теннисбол и футбол. Остальное время провожу дома.

- Когда планируешь возвращаться в Киев?

- Это зависит от команды, от тренерского штаба. Если нужно будет вернуться - я приеду в Киев. Но пока не вижу смысла сидеть самому в городской квартире, имея возможность поехать только на тренировку на базу, тогда как здесь я рядом с семьей, могу выйти прогуляться. Здесь другая ситуация, чем в Киеве, меньше людей, больше природы и леса.

- Сложно настроить себя тренироваться самостоятельно, отдельно от команды?

- В целом - нормально, стараюсь выполнять программу, предоставленную тренерским штабом. Но, конечно, если тренироваться одному или по двое, как наши ребята, которые ездят на базу, то нет привычных эмоций, не получится пошутить, посмеяться. Думаю, что даже нет такой мотивации тренироваться, если сравнивать с командными занятиями. Да, конечно, ты выкладываешься насколько можешь, но не так, как на тренировках с одноклубниками, когда каждый максимально отдается и доказывает.

- Что самое важное для поддержания хорошей физической формы во время карантина, кроме тренировок?

- Думаю, очень важно качественное питание, от этого зависит, какие ты имеешь силы и как себя чувствуешь. Я стараюсь следить за своим весом и не набирать лишних килограммов. Кроме того, значительную роль играет хороший сон.

- По твоему мнению, насколько легко будет влиться в сезон после завершения карантина? Потребуются дополнительные сборы?

- Считаю, сборы обязательно нужно будет провести, потому что могут быть травмы. Заниматься самостоятельно - это одно дело, а когда ты с командой, то тренировки более интенсивные, поэтому есть риск повреждений.

- Как проводишь свободное время?

- Могу поиграть в режиме карьеры в FIFA. Когда был на сборах, то преимущественно играл против Саши Андриевского, он очень сильно играет в FIFA. Кто больше выигрывал? Саня! Мы играли на конфеты, на шоколадки. С ним играть действительно интересно.

Что касается кино, то в течение карантина смотрел сериал "Острые козырьки", фильм "Лед 2". Но в целом я не очень люблю фильмы или сериалы, разве что могу посмотреть что-то на Youtube перед сном.

- Расскажи о своем домашнем любимце - мопсе. Как он у тебя появился?

- Его зовут Тайсон, ему десять месяцев. Когда переходил в "Зарю", мы с моей девушкой хотели завести собачку и думали насчет мопса. Когда девушка ко мне переехала, я подарил ей Тайсона. Имя выбирал я, в честь выдающегося боксера (улыбается).