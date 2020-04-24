Шахтер интересуется перспективным аргентинским цетрхавом

Хавбек аргентинского клуба "Бока Хуниорс" Николас Капальдо попал в сферу интересов "Шахтера".

Как сообщает журналист аргентинского издания "Mindo Boca" Луис Фрегосси, донецкий клуб следил за выступлениями 22-летнего игрока на предолимпийском турнире в Южной Америке, на котором футболист в 6 матчах забил 1 гол. По информации источника, парень произвел хорошее впечатление, и теперь "горняки" раздумывают над трансфером.

Отметим, что Капальдо является воспитанником "Боки Хуниорс" и играет на позиции центрального полузащитника.

Контракт парня с клубом рассчитан до лета 2021-го, а Transfermarkt оценивает игрока в 2,3 млн евро.