  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шахтер интересуется перспективным аргентинским цетрхавом
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер интересуется перспективным аргентинским цетрхавом

Премьер-лига
(1 голосов)

Парень играет за Боку и олимпийскую сборную Аргентины

Шахтер интересуется перспективным аргентинским цетрхавом
Новина українською

Хавбек аргентинского клуба "Бока Хуниорс" Николас Капальдо попал в сферу интересов "Шахтера".

Как сообщает журналист аргентинского издания "Mindo Boca" Луис Фрегосси, донецкий клуб следил за выступлениями 22-летнего игрока на предолимпийском турнире в Южной Америке, на котором футболист в 6 матчах забил 1 гол. По информации источника, парень произвел хорошее впечатление, и теперь "горняки" раздумывают над трансфером.

Отметим, что Капальдо является воспитанником "Боки Хуниорс" и играет на позиции центрального полузащитника.

Контракт парня с клубом рассчитан до лета 2021-го, а Transfermarkt оценивает игрока в 2,3 млн евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бока Хуниорс (Аргентина) Шахтер (Донецк) Николас Капальдо
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Твиттер

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...