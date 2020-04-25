Выборы президента УПЛ: Перезагрузка. Все кандидаты будут подавать новые заявки

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий в комментарии "Футбол NEWS" рассказал о переносе выборов президента Лиги.

– Вся процедура, связанная с выборами, перенесена. Чтобы все было в соответствии со статутом, все кандидаты должны обновить свои заявки. Клубы должны заново выдвинуть кандидатов.

- Тот же Александр Шевченко должен быть выдвинут повторно?

– Да. Заявки принимаются до 15 мая – за 10 дней до выборов.