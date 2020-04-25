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Выборы президента УПЛ: Перезагрузка. Все кандидаты будут подавать новые заявки

Премьер-лига
(1 голосов)

Новый поворот истории

Выборы президента УПЛ: Перезагрузка. Все кандидаты будут подавать новые заявки
Новина українською

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий в комментарии "Футбол NEWS" рассказал о переносе выборов президента Лиги.

– Вся процедура, связанная с выборами, перенесена. Чтобы все было в соответствии со статутом, все кандидаты должны обновить свои заявки. Клубы должны заново выдвинуть кандидатов.

- Тот же Александр Шевченко должен быть выдвинут повторно?

– Да. Заявки принимаются до 15 мая – за 10 дней до выборов.

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В статье: Александр Шевченко Украинская Премьер-лига Евгений Дикий
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (1)
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Просто Квашин (Харьков)
25.04.2020 в 00:28
То, тчо вы прочли выше -- я прокоментирую....Есть Шевченко...В Его деятельности - он РЕАЛЬНЫЙ Шевченко (хоть Тарас ,хоть трнер сборной).. Но его Ахметов завалит.. Там нужен свой - какой-то Метревелли...
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