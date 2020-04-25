Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Выборы президента УПЛ: Перезагрузка. Все кандидаты будут подавать новые заявки
Новый поворот истории
Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий в комментарии "Футбол NEWS" рассказал о переносе выборов президента Лиги.
– Вся процедура, связанная с выборами, перенесена. Чтобы все было в соответствии со статутом, все кандидаты должны обновить свои заявки. Клубы должны заново выдвинуть кандидатов.
- Тот же Александр Шевченко должен быть выдвинут повторно?
– Да. Заявки принимаются до 15 мая – за 10 дней до выборов.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Трибуна
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Просто Квашин (Харьков)
25.04.2020 в 00:28
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...