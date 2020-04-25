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Иванисеня рассказал, что в Заре нет даже разговоров об уменьшении зарплат

Премьер-лига
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Все солидно...

Иванисеня рассказал, что в Заре нет даже разговоров об уменьшении зарплат

Хавбек "Зари" Дмитрий Иванисеня рассказал о ситуации с зарплатами в клубе.

- Из-за карантина многие клубы УПЛ урезают своим игрокам зарплату. Как с этим в "Заре"?

- Чтобы кто-то из команды об этом говорил – такого нет. Виктор Скрипник постоянно общается с президентом, интересуется делами в команде. О том, чтобы уменьшить зарплату, таких разговоров нет.

- Вообще задержки по выплате есть?

- Нет, здесь все солидно, – сказал Иванисеня.

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В статье: Заря (Луганск) Дмитрий Иванисеня
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Источник:
Трибуна
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