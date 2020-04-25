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Динамо Киев Inside: В Динамо согласовали понижение зарплат на 50%

Премьер-лига
(1 голосов)

Информация с не официального источника

Динамо Киев Inside: В Динамо согласовали понижение зарплат на 50%
Новина українською

Руководство и футболисты "Динамо" согласовали понижение зароботных плат на 50% за апрель, сообщает телеграм-канал "Динамо Киев Inside".

В случае возобновления чемпионата и Кубка сокращенная сумма может пойти на премиальные за выигрыш Кубка.

Также отмечается, что руководство "Шахтера" находится на финальной стадии переговоров по снижению окладов своим игрокам. Подробностей не сообщается, однако источник добавляет, что якобы в стане "горняков" нет единства среди бразильских легионеров, в рядах которых есть недовольные. Но информация не подтверждена.

Ранее сообщалось, что ФИФА из-за пандемии коронавируса разрешила украинским клубам пересматривать размер зарплат футболистам по взаимному согласованию.

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В статье: Динамо (Киев)
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Комментарии (7)
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oda1979 (Запорожье)
25.04.2020 в 14:35
50% от фактической или официальной зарплаты?
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0
-2
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Инспектор ( )
25.04.2020 в 13:11
Всего на 50%? Да на все 100 % понижать надо.
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+1
-3
oda1979 (Запорожье)
25.04.2020 в 14:40
Так это ниже минималка тогда выходит.. совсем озверел?
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+1
-2
ramon4ik (Киев)
25.04.2020 в 12:26
Как же они теперь на 7 тысяч гривен в месяц проживут??
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+3
-2
Hanter44 (Baburka)
25.04.2020 в 12:53
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+1
-2
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
25.04.2020 в 13:31
Прям голодомор какой-то.
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+1
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
25.04.2020 в 13:54
им их wag'и заработают, показывая себя в интернете в белье
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0
-2


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