На Таран: хроника последних дней Кривбасса

3 марта 2013-го еще ничего не предвещало беды. "Кривбасс" приехал в гости к "Динамо", которое под руководством Олега Блохина играло весьма нестабильно, и зацепился за ничью.

На гол Лукмана Аруны после перерыва эффектно ответил Владимир Приемов – удар с острого угла в дальнюю "девятку" застал Александра Шовковского в полупозиции. После игры Блохин привычно начал искать оправдания, мол, и играли в полсилы, и реализация подвела. Фанаты "Динамо" едва сдерживались – через полгода в легенду полетит тот же беляш.

Что касается "Кривбасса", то он удивил. Осенью команда Олега Тарана плелась в нижней половине таблицы и не имела никаких целей, кроме сохранения прописки. От нее никто ничего не ожидал, собственно, как и в предыдущем сезоне 2011/12, по ходу которого "Кривбасс" еще и обвинили в договорных матчах. Доказательств не было, однако игра Виталия Лисицкого против "Александрии" насторожила и трибуны, и прессу. Тренер Юрий Максимов тогда после игры еле сдерживался – наговорил и о "чемпионе мира, который в дубль не пойдет", и об "игроке, нас..авшем на голову", и сакраментальное "я бы сказал, но не хочу".

Когда Максимов не выдержал и ушел, его место занял Виталий Кварцяный, но только на месяц. Едва началась трансферная кампания, как оказалось, что у тренера и руководства разные взгляды на комплектацию команды. К примеру, Кварцяный привез в Кривой Рог Андрея Тлумака, однако контракт с ним никто не подписал. Вратарь на эмоциях даже завершил карьеру всего-то в 33 года.

Перед отставкой Кварцяный успел вынести конфликт в публичную плоскость с помощью программы ПроФутбол. И хотя с приходом Олега Тарана ситуация вроде как успокоилась, сомнений не было – в "Кривбассе" все очень плохо.

Само собой, когда такая команда добыла очко в Киеве, это немного шокировало.

9 марта 2013-го. "Кривбасс" продолжает приятно удивлять – "Заря" тогда еще молодого и малоизвестного Юрия Вернидуба была разбита 3:0. Один из мячей в свои ворота провел сын тренера, Виталий.

В Кривом Роге царило прекрасное настроение. Младен Бартулович признался, что "Кривбасс" мог забить и больше, Майкл Бабатунде заговорил об еврокубках. Вернидуб рассыпался в комплиментах перед российским нападающим Самодиным – по его мнению, Сергей обыграл "Зарю" практически в одиночку. Идиллия, которую безнадежно старался нарушить критическими заявлениями Виктор Леоненко – тогда он еще работал на 2+2 и лил воду на совершенно другую мельницу.

17 марта 2013-го. Это невероятно, но "Кривбасс" в гостях обыграл "Днепр", который вел отчаянную борьбу за место в Лиге чемпионов – 2:1.

Две команды из неофициального "коломойского" пула выдали настоящую битву, где нашлось место и голам, и удалению, и камбэку. Гол и ассист "Кривбасса" оформил Алексей Антонов, чей контракт принадлежал "Днепру". Впечатление было, что у него, Федорчука, Бартуловича и компании, лопнуло терпение мотаться каждый год рейсом Днепр-Кривой Рог-Днепр, и они решили отомстить.

Самое интересное, что за две недели до того у "Днепра" отобрал очки еще один клуб Коломойского – "Волынь". У нее также через некоторое время появятся огромные финансовые проблемы, однако она выстоит и следующие 5 матчей против "Днепра" проигрывает с общим счетом 2:18. Бывает же такое.

На следующий день после поражения "Кривбасса" Руслан Ротань скажет, что "хочет играть в чемпионате СНГ, а не в нашем бардаке", а президент победителей Александр Лившиц назовет Коломойского "спонсором футбола и великим человеком". Но было уже поздно.

25 марта 2013-го. Первая информация в СМИ, что Коломойский может прекратить финансировать "Кривбасс". Также было сообщено, что в клубе уже три месяца не платят зарплату.

Что интересно, буквально за три дня до этого Лившиц обещал "отремонтировать стадион, если клуб выйдет в еврокубки". О финансовых проблемах речи и близко не было.

29 марта 2013-го. Комментируя слухи о долгах, Лившиц отметил, что Коломойский финансирует "Кривбасс" лишь на 50%. Также он набросился на журналистов, которые "постоянно плетут интриги вокруг криворожского футбола".

На фоне этих заявлений "Кривбасс" подтвердил шикарную форму домашней ничьей против сверхмощного "Металлиста" – 1:1. У харьковчан с паса Сосы забил Шавьер, криворожан снова выручил Приемов.

4 апреля 2013-го. Виталий Лисицкий стал первым игроком "Кривбасса", который заявил о невыплате зарплат и премиальных. Защитник, впрочем, не паниковал и отметил, что команда стремится своей игрой доказать, что достойна лучшего к себе отношения.

В результате на следующую игру против "Мариуполя" Лисицкий не вышел, но и без него "Кривбасс" выиграл 1:0 с голом Федорчука и удалением Приемова. Николай Павлов после того матча отметил раскованность в действиях криворожан. Команда явно выплескивали эмоции на поле, Таран как мог этом помогал. Если раньше тренер регулярно критиковал команду прямо во время матчей, то теперь только поддерживал и аплодировал.

9 апреля 2013-го. Игроки "Кривбасса" написали коллективное письмо к руководству с требованием выплатить им зарплату. В нем указывалось, что с начала апреля на клубной базе не обеспечивали питание.

Андрей Гитченко воинственно отметил, что у менеджеров есть 5 дней, чтобы ответить на претензии команды. Денис Дедечко вообще угрожал бойкотом следующих матчей, впрочем, уже на следующий день Алексей Антонов этому возразил: "Ну как мы можем не выйти на поле?".

13 апреля 2013-го. На фоне все более жестких заявлений и неизбежного краха "Кривбасс" уверенно победил "Таврию" – 2:0. Забили Шершун и Самодин.

Таран после игры поблагодарил футболистов и заявил, что им не хватает свежести из-за событий вокруг клуба. Слухи начали сватать в Кривой Рог Александра Ярославского, однако он все резко отметал. После "странной" продажи "Металлиста" Курченко он в футбол так и не вернется.

19 апреля 2013-го. Газета "Комментарии" поделилась инсайдом, что "Кривбассу" и "Волыни" наступает конец – Коломойский от них отказался. У команды наконец сдают нервы, и криворожане проигрывают запорожскому "Металлургу" – 0:2.

Бартулович обещает подавать на "Кривбасс" в суды, Боровик жалуется, что не получает зарплату целых 7 месяцев – до трехмесячного долга в Кривом Роге у него добавились 4 месяца без зарплаты в "Арсенале". Удивительно, но за все это время имел место только один комментарий от ФФУ, и тот совершенно бестолковый – Стороженко не сказал ничего конкретного.

28 апреля 2013-го. "Кривбасс" на 94-й минуте выгрызает ничью с донецким "Металлургом" (1:1). Команда билась так, словно у нее на сезон большие планы. Такого в Украине еще не видели.

"Было принципиально в таких условиях проявить достоинство", - сказал после игры Таран. Его мысль красной линией пронизывает комментарии игроков. Боровик, который еще недавно был готов бойкотировать матчи, теперь заявляет, что "главное – показать футбол высокого уровня". "Кривбасс" окончательно принял свою судьбу, и от того стал еще опаснее.

30 апреля 2013-го. Фанаты "Кривбасса" вслед за игроками написали открытое письмо к руководству – конечно, безрезультатно. Лившиц и Затулко залегли на дно, игроки и персонал были брошены на произвол судьбы. На следующую выездную игру с "Арсеналом" игроки добирались своим ходом – и все равно не проиграли (1:1).

"Склоняюсь перед профессионализмом команды", - скажет Таран. На тот момент попытки игроков "Кривбасса" достойно завершить сезон, несмотря ни на что, стали главным событием в УПЛ. "Кривбассу" сочувствовали, о нем говорили и писали наибольше с конца 90-х, когда команда все того же Олега Тарана брала "бронзу" чемпионата.

В те годы Таран собрал в Кривом Роге Гащина, Анненкова, Мороза, Грановского – и та команда была грозной силой в Высшей лиге. Боевые 2:3 криворожан на поле "Пармы" – классика украинского футбола. Жаль, что дома Игоря Дорошенко удалили уже на 22-й минуте, после чего Тюрам, Ортега, Ди Вайо, Креспо и Дино Баджо уже не оставляли половину поля украинцев.

Таран пережил с командой ее самый большой взлет и это символично, что именно ему досталось и самое больнее падение.

12 мая 2013-го. "Кривбасс" дома разгромил "Говерлу" (3:0). Игроки саркастически улыбались, когда у них спрашивали о Лиге Европы. Таран дал 1% на то, что клуб спасется.

Дедечко признался, что все игроки "Кривбасса" уже ищут для себя новые клубы. Это было несложно: они показывали великолепную игру и были нарасхват. Сам Денис в 2013-м играл так хорошо, что дебютировал в сборной. А уже через четыре года очутился во второй российской лиге. И такое бывает.

18 мая 2013-го. Последняя победа "Кривбасса" – дома криворожане перестреляли "Карпаты" (3:2). Львовяне добирались на игру автобусом, но на фоне хозяев все равно выглядели респектабельно. Таран признался, что эта игра для него последняя, ​​поблагодарил команду и на следующий день подал в отставку.

Еще через четыре дня игроки "Кривбасса" начали съезжать с базы – сначала арендованные, за ними и остальные. Тогда же стало известно, что на матч последнего тура против "Волыни" "Кривбасс" уже не поедет – ему засчитали техническое поражение 0:3.

31 мая 2013-го. ФФУ отозвала аттестат на следующий сезон для "Кривбасса", который ранее непонятно как выдала. Типичная история того времени – например, "Говерла" годами не платила зарплату и все равно выступала в элите.

Параллельно Коломойский заявил, что не финансирует никаких клубов, кроме "Днепра", и предложил журналистам доказать обратное. Как всегда, вместо игры по правилам олигарх просто перевернул стол.

10 июня 2013-го. ФФУ окончательно отказала "Кривбассу" в предоставлении аттестата на следующий сезон. В УПЛ было решено оставить "Говерлу", которая должна была вылететь по спортивному принципу. На следующий день на радарах наконец-то появился господин Лившиц, но только чтобы сказать, что "Кривбасса" больше нет. Клуб начал процедуру банкротства.

16 июня 2013-го. Была создана инициативная группа по "Кривбассу". Болельщики просили спасти клуб то Рината Ахметова, то Александра Ярославского, то владельца Криворожстали MittalSteel, однако напрасно.

Ходили слухи, что последняя была не против финансировать "Кривбасс" еще в 2005-м, когда только пришла в Украину, но взамен требовала назначить своих людей в клуб для контроля финансовых потоков. Тогдашний руководитель Сергей Полищук отказался – как следствие, клуб едва не исчез, однако вскоре вынырнул уже в орбите Коломойского. Так "Кривбасс" за одно лето вылетел и вернулся в элиту. Не спрашивайте, как – это же Украина.

Собственно, в эпоху Коломойского в "Кривбассе" и появился господин Лившиц – местный бизнесмен, чей взлет, по утверждению местных, начался, когда государственный трест "Кривбасшахтопроводка" сначала обанкротился, а затем за бесценок перешел в его собственность. Бывает же, повезло.

***

Жаль, что "Кривбассу" так не повезло. Когда клуб окончательно обанкротился, стало известно, что он задолжал 190 тысяч гривен за газ, 45 – за свет, 42 – за аренду стадионов и еще 33 млн гривен игрокам и персоналу. Немаленькие деньги в эпоху "доллара по 8".

Собственно, потому, что деньги немаленькие, "Кривбасс" и не удалось оперативно возродить. Весь июль и август 2013-го года болельщики ходили маршами и требовали действий от местной власти. В конце концов, их активность вылилась в решение создать СК "Кривбасс" – о нем объявили 6-го октября. В проект вписался мэр Юрий Вилкул, а управление брал на себя Полищук – тот самый, что уже руководил клубом в девяностые, якобы отказавшийся от договора с MittalSteel и которого Таран до сих пор обвиняет в невыплате премиальных за "бронзовый" сезон.

Может и хорошо, что вскоре начался Майдан, и регионал Полищук исчез с радаров навсегда – иначе было бы классическое шило на мыло с тем же финалом. Впрочем, болельщики все равно больно пережили крах нового проекта – тем более, что с тех пор новых хороших новостей у них так и не появилось. Никакого тебе "Кривбасса-100500" по образцу Харькова или Днепра. Максимум, что смог Кривой Рог, это заявить команду на чемпионат области, где она выступает с 2015-го года. Правда, это уже мало кого волнует. Для футбольной Украины "Кривбасс" умер весной 2013-го.

По всем канонам, это должна была быть тихая ликвидация очередного убыточного олигархического детища. Украинский футбол пережил множество таких историй, и все они похожи, как две капли воды. "Кривбасс" был обречен пойти тем же бесславным путем, но игроки и тренеры сказали "нет".

Они не могли спасти клуб, но спасли его честь. Не переписали историю, однако вошли в нее как герои, лишний раз доказав, что даже с самой дрянной ситуации можно выйти победителями.