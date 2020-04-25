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Директор УПЛ уверен, что клубы протестируют игроков на коронавирус перед возобновлением чемпионата

Премьер-лига
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Директор УПЛ уверен, что клубы протестируют игроков на коронавирус перед возобновлением чемпионата
Новина українською

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий поделился мнением о ситуации с тестированием игроков на коронавирус перед возобновлением чемпионата.

- Известно, что все клубы УПЛ активно принимают финансовое участие в помощи медицинским учреждениям в борьбе с коронавирусом. Они активно закупают маски, тесты, аппараты ИВЛ.

Поэтому я не сомневаюсь, что перед возобновлением чемпионата Украины сами клубы тщательным образом отнесутся к здоровью своих футболистов и смогут провести при необходимости эти тесты, – сказал Дикий.

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В статье: УПЛ Украинская Премьер-лига Евгений Дикий коронавирус
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Источник:
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