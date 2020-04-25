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Пятов: У Луческу любовь была к бразильцам
Воспитывал бразильцев, которые при нем росли
Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов рассказал об особенном отношении Мирчи Луческу к легионерам.
- Он воспитывал бразильцев. Бразильцы при нем росли. Он знал, что они находятся в другой стране. К ним нужна мягкость в подходе. Он был как папа, который защищал везде. Такого нам как легионерам нигде не сделают, ни в той же Бразилии, ни в любой точке мира.
А у него любовь была к бразильцам. Но говорить, правильно это или не правильно, если мы воспитываем футболистов, продаем за 50 миллионов, люди уходят в топ-клубы. Значит, наверное, не стоит говорить, что у Луческу неправильный подход.
Он давал всем шанс. Да, у нас в атаке были бразильцы, но оборона была чисто из украинцев, – сказал Пятов в эфире Цыганык Live.