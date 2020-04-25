Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Необычная тренировка Франа Соля со своей женой. ВИДЕО
N-ый день карантина
Испанский легионер "Динамо" Фран Соль показал необычную тренировку, во время которой ему активно помогала жена.
Фран Соль показал необычную тренировку, во время которой ему активно помогала жена pic.twitter.com/BFCMR0J62m— Dynamomania.com (@dynamomania_com) April 25, 2020
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...