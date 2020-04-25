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Необычная тренировка Франа Соля со своей женой. ВИДЕО

Премьер-лига
(1 голосов)

N-ый день карантина

Необычная тренировка Франа Соля со своей женой. ВИДЕО
Новина українською

Испанский легионер "Динамо" Фран Соль показал необычную тренировку, во время которой ему активно помогала жена.

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В статье: Динамо (Киев) Франсиско Соль
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