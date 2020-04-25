Решающий пенальти швейцарцам, гол пяткой Шахтеру и столкновение с Бойко. Легенда Динамо отмечает ДН

Сегодня, 25-го апреля, свой 37-й День рождения отмечает Олег Гусев – бывший игрок киевского "Динамо" и сборной Украины. Пятикратный чемпион Украины в составе киевлян, пятикратный обладатель Кубка Украины, трехкратный обладатель Суперкубка Украины. Со сборной Украины доходил до четвертьфинала чемпионата мира 2006 и был участником знаменитой серии пенальти в поединке со Швейцарией.

Олег Гусев начал свою профессиональную карьеру на Сумщине в ​​2000-м году. Затем короткий период времени провел в "Борисфен" и "Арсенале", после чего присоединился к киевскому "Динамо". В итоге, проведя в столичном клубе пятнадцать лет (с небольшим перерывом), сыграл за команду более трехсот матчей, забил более 60 голов. Около ста матчей сыграл за национальную сборную Украины.

В течение карьеры запомнился несколькими памятными эпизодами. Это, в частности, знаменитое высказывание после разгрома БАТЭ в матче Лиги Европы, когда Олег Анатольевич вспомнил белорусам их вызывающее поведение в Киеве. Это ужасное столкновение с Денисом Бойко, в результате которого Гусева от огромных проблем спас игрок "Днепра" Джаба Канкава.

Собственно, он забил решающий гол в той знаменитой серии пенальти со Швейцарией в матче 1/8-й финала чемпионата мира.

Кроме того, памятные и другие яркие его голы. В частности – ударом пяткой в ​​ворота донецкого "Шахтера".

Олег Гусев так и не провел прощальный матч в составе киевского "Динамо". Последний раз за киевлян сыграл 19-го мая 2018-го года. Сейчас работает тренером молодежного состава.