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Иванисеня: Степаненко, Сидорчук и Рыбалка времен Реброва - лучшие опорники Украины
Хавбек назвал ТОП-3 опорных полузащитников УПЛ
Полузащитник луганской "Зари" Дмитрий Иванисеня назвал троих лучших опорников чемпионата Украины.
"Это игрок лидера нашего чемпионата, сборной Украины Тарас Степаненко. Сергей Сидорчук, хотя его критикуют. И Сергей Рыбалка, который играл за "Динамо" во время работы Сергея Реброва", – рассказал Дмитрий Иванисеня.
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Источник:Tribuna.com
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