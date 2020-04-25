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Иванисеня: Степаненко, Сидорчук и Рыбалка времен Реброва - лучшие опорники Украины

Премьер-лига
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Хавбек назвал ТОП-3 опорных полузащитников УПЛ

Иванисеня: Степаненко, Сидорчук и Рыбалка времен Реброва - лучшие опорники Украины
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Полузащитник луганской "Зари" Дмитрий Иванисеня назвал троих лучших опорников чемпионата Украины.

"Это игрок лидера нашего чемпионата, сборной Украины Тарас Степаненко. Сергей Сидорчук, хотя его критикуют. И Сергей Рыбалка, который играл за "Динамо" во время работы Сергея Реброва", – рассказал Дмитрий Иванисеня.

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В статье: Тарас Степаненко Сергей Рыбалка Сергей Сидорчук Дмитрий Иванисеня
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Источник:
Tribuna.com
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