В Шахтере подтвердили интерес к хавбеку Бока Хуниорс

Директор Академии “Шахтера” Хорхе Раффо сообщил, что “горняки” просматривают полузащитника “Бока Хуниорс” Николаса Капальдо.

Об этом Раффо, который ранее работал в Академии “Бока Хуниорс”, сказал в интервью Mundo Boca Radio.

“Донецкий “Шахтер” скаутит его уже продолжительное время. После удачных выступлений Капальдо за “Боку Хуниорс” и в национальной команде U-23 они решили посмотреть на него на предолимпийском турнире КОНМЕБОЛ. Я составил о нем отчет”, – сказал Раффо, в свое время подписавший Капальдо в “Боку”. Также по его словам “Шахтер” ранее интересовался нападающим “Велес Сарсфилд” Максимилиано Ромеро и делал “Боке Хуниорс” предложение по трансферу вингера Кристиана Павона.

Контракт Николаса Капальдо с “Бока Хуниорс” действует до лета 2021 года. Клаусула футболиста составляет 17 млн евро. Он может сыграть как в центре полузащиты, так и на правом фланге.

В сезоне 19/20 Капальдо принял участие в 16 матчах “Боки Хуниорс” и выиграл с командой аргентинскую Суперлигу.