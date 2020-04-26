Сергей Кривцов назвал команду мечты

Защитник "Шахтера" Сергей Кривцов рассказал о карантине и назвал его личную команду мечты.

О карантине



– Первые две недели мы находились в квартире в Киеве, а сейчас уже две недели живем в доме за городом. Есть своя территория, дети могут выйти и подышать свежим воздухом, поиграть во дворе, но все равно без лишних контактов с другими людьми. Если честно, сейчас понял, что в доме за городом все время жить бы не смог. Просто ситуация вынудила. Как дача, приехать на выходные, – без проблем. Но в плане ежедневной бытовой жизни – нет. Как и любому футболисту, сейчас не хватает тренировок и игр. Просто хочется выйти и бежать, девать куда-то свою энергию. Благо здесь такая возможность есть. Но я понимаю людей, которые сидят в квартире и не могут выйти из-за карантина. Это печально, но пока так. Хочется вернуться в прежнее русло: тренироваться, выезжать на матчи, играть, побеждать и радовать болельщиков.



О возможной игре без зрителей



– Мы даже когда с "Вольфсбургом" встречались при пустых трибунах, ни нам, ни сопернику это не нравилось. Ты выходишь играть для болельщиков. Шум и гул стадиона – это не передать словами. Причем неважно, поддерживают хозяев или гостей, речь об атмосфере матча. Такое решение может стать вынужденным шагом, но это будет не так классно, как с болельщиками.



О школе



– Первые три класса был отличником, дальше – хорошистом. Любил алгебру, геометрию, эти предметы мне давались, в них я больше вникал. Не любил химию и физику. Хотя отец меня ругал, не понимал, говорил: мужик должен знать физику! Но я ее не мог учить.



О любимом месте в родном городе



– Район, где вырос. Когда играли с "Зарей", у нас было два дня в Запорожье. Проехались с отцом по местам, где я рос, поностальгировали. Хотелось бы вернуться, походить и повспоминать еще. Сам город мне очень нравится: и красивый, и чистый, и люди добрые.



О дружбе с Тарасом Степаненко



– Тарас уже окончил школу и был в "Металлурге-2", а я, тогда еще ученик 10-го класса, привлекался к тренировкам. Пришел в команду, не зная всех правил поведения. Во время обеда зазвонил телефон. В то время было пожестче в плане дедовщины – старшие сразу стали "пихать" и "травить". Тарас был одним из немногих, кто подошел и рассказал мне о правилах, о том, как принято себя вести. Это была первая мимолетная встреча с ним. Затем играли вместе в первой команде "Металлурга", а окончательно сдружились, сроднились после перехода в "Шахтер".



О первых впечатлениях в "Шахтере"



– Я попал в такую структуру! Заходя на базу в Донецке, обращал внимание на уважение работников клуба к футболистам. Там нельзя было шуметь во время тихого часа. Отношение персонала, поваров, официантов, докторов. Медсестры делали процедуры травмированным игрокам. Весь подход: в "Шахтере" футболиста любят, уважают и делают все для того, чтобы он был в зоне комфорта и показывал хороший результат.



О сериалах и фильмах



– Сейчас досматриваем "Черное зеркало". Там не линейный сюжет, а в каждой серии отдельный, о будущем. Пока нравится. С одной стороны, изложенная там концепция пугает. С другой, там есть девайсы и гаджеты, которые в дальнейшем могут быть полезны. Что касается фильмов, мой топ-3: "В погоне за счастьем" с Уиллом Смитом, "Исходный код" и "Семья по-быстрому". На последнем даже я не удержался: сидели и рыдали с Юлей.



О книгах



– Понравились "Sapiens. Краткая история человечества" Юваль Ной Харари, "Продавец обуви" о Nike. В тему "Черного зеркала": зацепила книга Дмитрия Глуховского "Будущее". Тоже рассказ о том, что нас может ждать в будущем. Кто любит такую фантастику, советую.



О тренерской деятельности



– Курсы однозначно окончу, лишним не будет. Возможно, в будущем захочу стать тренером. Но я хотел бы заниматься чем-то таким, чтобы проводить больше времени с семьей. Не было бы счастья, да несчастье помогло, сейчас мы круглые сутки с семьей. Понимаю, насколько в привычном футбольном графике мы пропускаем взросление наших детей.



О футбольном правиле, которое изменил бы



– Хороший, но тяжелый вопрос. Как минимум улучшил бы систему VAR, добавил еще несколько камер. Не всегда даже видеоассистент рефери показывает справедливое решение.



О неудобном нападающем



– На ум приходит Марко Девич. Неуступчивый, со своеобразным стилем игры. Все время цепляется, симулирует, кричит, бьет локтями. Он всегда привлекает внимание судьи. Иногда сам берет тебя за руку, вы вместе падаете, просит штрафной или пенальти. Когда играешь против него, эти футбольные хитрости нервируют. Когда вместе с ним, то понимаешь, какой это плюс для команды. Побеждает тот, кто хитрее, кто лучше подготовлен.



За кого болеет в топ-5 лигах Европы



– В Англии – за "Ливерпуль". В Испании – за "Реал". Францию, если честно, даже не смотрю. Думаю, там чемпионом еще лет 20 будет ПСЖ. В Италии нравятся "Наполи" и "Ювентус". В Германии – "Боруссия".



Символическая сборная Кривцова



– Буффон, Кафу, Неста, Мальдини, Роберто Карлос, Макелеле, Джеррард, Лэмпард, Месси, Роналду, Роналдо.