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Шепелев: В Динамо составили план тренировок, где у каждого своя группа и свое время

Премьер-лига
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В основном работают с тренером по физподготовке

Шепелев: В Динамо составили план тренировок, где у каждого своя группа и свое время
Новина українською

Хавбек киевского "Динамо" Владимир Шепелев в эфире канала "Футбол 1" рассказал о карантине и планы тренировок.

- Тренируемся на базе. Приезжаем как обычно, только в масках. Выходим на разминку, при этом тренеры также присутствуют. Но в основном работаем с тренером по физической подготовке. Он показывает упражнения, и мы выполняем.

Составили план тренировок, где у каждого своя группа и свое время. С 11 до 14 часов каждый должен приехать и потренироваться. Одним словом, в течение дня человек десять тренируется, - сказал Шепелев.

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В статье: Динамо (Киев) Владимир Шепелев
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