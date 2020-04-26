Шепелев: В Динамо составили план тренировок, где у каждого своя группа и свое время

Хавбек киевского "Динамо" Владимир Шепелев в эфире канала "Футбол 1" рассказал о карантине и планы тренировок.

- Тренируемся на базе. Приезжаем как обычно, только в масках. Выходим на разминку, при этом тренеры также присутствуют. Но в основном работаем с тренером по физической подготовке. Он показывает упражнения, и мы выполняем.

Составили план тренировок, где у каждого своя группа и свое время. С 11 до 14 часов каждый должен приехать и потренироваться. Одним словом, в течение дня человек десять тренируется, - сказал Шепелев.