Матузалем - о матчах с Динамо: Это был вызов для бразильцев из Шахтера противостоять соотечественникам

Экс-хавбек донецкого "Шахтера" Матузалем вспомнил матчи УПЛ с "Динамо" Киев.

- Футбол в Украине был веселым, но там очень холодно. У меня было желание играть в ЛЧ, поэтому дуэль с "Селтиком" была исторической для "Шахтера".

Очевидно, что матчи против "Динамо" очень чувствовались, но там речь была не в цвете футболки. Настоящий вызов был для нас бразильцев из "Шахтера" противостоять соотечественникам из "Динамо".

Мы играли за свою честь, хотя были друзьями вне поля, – сказал Матузалем.