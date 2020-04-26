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Матузалем - о матчах с Динамо: Это был вызов для бразильцев из Шахтера противостоять соотечественникам
Дело было не в цвете футболки?
Экс-хавбек донецкого "Шахтера" Матузалем вспомнил матчи УПЛ с "Динамо" Киев.
- Футбол в Украине был веселым, но там очень холодно. У меня было желание играть в ЛЧ, поэтому дуэль с "Селтиком" была исторической для "Шахтера".
Очевидно, что матчи против "Динамо" очень чувствовались, но там речь была не в цвете футболки. Настоящий вызов был для нас бразильцев из "Шахтера" противостоять соотечественникам из "Динамо".
Мы играли за свою честь, хотя были друзьями вне поля, – сказал Матузалем.
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Источник:Derbyderbyderby
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