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Матузалем - о матчах с Динамо: Это был вызов для бразильцев из Шахтера противостоять соотечественникам

Премьер-лига
(1 голосов)

Дело было не в цвете футболки?

Матузалем - о матчах с Динамо: Это был вызов для бразильцев из Шахтера противостоять соотечественникам
Новина українською

Экс-хавбек донецкого "Шахтера" Матузалем вспомнил матчи УПЛ с "Динамо" Киев.

- Футбол в Украине был веселым, но там очень холодно. У меня было желание играть в ЛЧ, поэтому дуэль с "Селтиком" была исторической для "Шахтера".

Очевидно, что матчи против "Динамо" очень чувствовались, но там речь была не в цвете футболки. Настоящий вызов был для нас бразильцев из "Шахтера" противостоять соотечественникам из "Динамо".

Мы играли за свою честь, хотя были друзьями вне поля, – сказал Матузалем.

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В статье: Матузалем Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
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