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Бущан: Мой челлендж - это заказывать еду, которую мне привозят в девять часов утра на целый день
В начале карантина было немного лишнего веса...
Вратарь киевского "Динамо" Григорий Бущан рассказал о том, как проводит карантин.
- Жора, сильно скучаешь по футболу?
- Конечно, его очень не хватает.
- Чем занимаешься во время карантина?
- Занимаюсь индивидуальными тренировками, провожу время дома.
- Соблюдаешь меры индивидуальной защиты от вируса?
- Конечно, на улице ношу маску. Но сейчас стараюсь себя держать в тонусе в плане питания. И мой челлендж - это заказывать еду, которую мне привозят в девять часов утра на целый день.
- Часто заглядываешь в холодильник?
- Часто. Но он почти пустой (смеется).
- Не набрал лишний вес?
- В начале карантина было немного. Но сейчас я уже вышел на свой игровой вес.
- С кем-то из партнеров по команде видишься?
- Мы видимся на базе, когда у нас совпадает время тренировок. А так я стараюсь находиться дома.
- Как выглядят индивидуальные тренировки на базе?
- У всех по-разному. У каждого есть программа тренировки. я приезжаю на базу, мне дают GPS-датчик. Выполняю работу, а потом тренеры на основе полученных данных присылают анализ за неделю.
- Как скоро после разрешения проводить матчи чемпионата команды будут готовы играть?
- Считаю, что после паузы все же нужны сборы, потому что никакие индивидуальные тренировки не заменят работу на поле с мячом в группах и матчи.