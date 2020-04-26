Бущан: Мой челлендж - это заказывать еду, которую мне привозят в девять часов утра на целый день

Вратарь киевского "Динамо" Григорий Бущан рассказал о том, как проводит карантин.

- Жора, сильно скучаешь по футболу?

- Конечно, его очень не хватает.

- Чем занимаешься во время карантина?

- Занимаюсь индивидуальными тренировками, провожу время дома.

- Соблюдаешь меры индивидуальной защиты от вируса?

- Конечно, на улице ношу маску. Но сейчас стараюсь себя держать в тонусе в плане питания. И мой челлендж - это заказывать еду, которую мне привозят в девять часов утра на целый день.

- Часто заглядываешь в холодильник?

- Часто. Но он почти пустой (смеется).

- Не набрал лишний вес?

- В начале карантина было немного. Но сейчас я уже вышел на свой игровой вес.

- С кем-то из партнеров по команде видишься?

- Мы видимся на базе, когда у нас совпадает время тренировок. А так я стараюсь находиться дома.

- Как выглядят индивидуальные тренировки на базе?

- У всех по-разному. У каждого есть программа тренировки. я приезжаю на базу, мне дают GPS-датчик. Выполняю работу, а потом тренеры на основе полученных данных присылают анализ за неделю.

- Как скоро после разрешения проводить матчи чемпионата команды будут готовы играть?

- Считаю, что после паузы все же нужны сборы, потому что никакие индивидуальные тренировки не заменят работу на поле с мячом в группах и матчи.