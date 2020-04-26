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Прокуратура Львовской области изучает законность строительства академии Руха

Премьер-лига
(1 голосов)

Григорий Козловский боится правды?

Прокуратура Львовской области изучает законность строительства академии Руха
Новина українською

Народный депутат Украины от партии "Голос" Наталья Пипа сообщила, что прокуратура Львовской области изучает законность строительства спорткомплекса "Руха".

"К совести господина Козловского обращаться бессмысленно, потому пусть работают правоохранительные органы.

Сразу после совещания 17 апреля прокурор Львовской области Ирина Диденко инициировала изучение законности приобретения права собственности и использования территории вокруг Винниковского озера, вырубки Винниковского леса и законности строительства спортивного комплекса.

Поднимается вопрос о самовольном занятии этих земель, ограждении территории государственного лесного фонда, вырубке леса и строительных работах.

Я уже была на официальном приеме у прокурора Львовской области, которая меня заверила, что держит дело на контроле и заинтересована в проведении надлежащей проверки.

Надеюсь, что деньги не всесильны и справедливость победит. Абсолютно уверена, что Григорий Козловский развернул против меня информационную атаку – значит, он боится правды и общины", – написала Пипа.

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В статье: Рух (Львов) Григорий Козловский
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Источник:
zaxid.net
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Комментарии (1)
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qwerty33 (Kyiv)
26.04.2020 в 12:32
Даже если она трижды не законная, пусть лучше футбольная академия чем какое-то уродство
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