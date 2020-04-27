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Виллиан: Голы Динамо в составе Челси? Это всегда есть и будет важно

Премьер-лига
(1 голосов)

И не только в составе донецкой команды

Виллиан: Голы Динамо в составе Челси? Это всегда есть и будет важно
Новина українською

Экс-игрок "Шахтера" (2007-2013 годов) Виллиан, который сейчас выступает в английском "Челси", рассказал, с кем из той и современной украинской команды поддерживает контакт.

Сегодня 31-летний атакующий хавбек поддерживает отношения с Фернандиньо, Дугласом Костой, Фредом, Луисом Адриано, Илсиньо, Жадсоном и Брандау.

С современной команды знаю Тайсона, Марлоса, Дентиньо, Коноплянку и Майкона. Честно говоря, с остальными из игроков не очень поддерживаю контакт.

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Виллиана спросили о 2 голах в двух матчах против киевского "Динамо" в футболке "Челси". Остается ли противостояние с киевским клубом принципиальным для него?

Это всегда важно и всегда будет важно. На самом деле тогда была хорошая игра и я рад, что забивал этой команде.

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В статье: Виллиан Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Челси (Лондон)
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Источник:
Великий футбол

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