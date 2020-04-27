Премьер-лига
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Попытка №2. Карпаты направили в УПЛ заявку Смалийчука
Кандидатура на должность президента УПЛ
Футбольный клуб "Карпаты" (Львов) повторно выдвинул на пост президента Премьер-лиги Смалийчука Олега Петровича.
В футбольном клубе отметили, что сделали это, пользуясь правом участника УПЛ и учитывая перенос даты проведения отчетно-выборного общего собрания.
Соответствующее официальное письмо и заявление кандидата Олега Смалийчука высланы на адрес Дирекции Премьер-лиги.
Выборы президента УПЛ должны состояться 25 мая.
В прошлый раз УПЛ не приняла заявку Олега Смалийчука.
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Источник:Карпати
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