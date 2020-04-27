Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Виллиан назвал самый яркий момент выступлений за Шахтер
"Момент, который никогда не забуду"
Бывшего игрока "Шахтера" Виллиана, который сейчас выступает в "Челси", попросили вспомнить самый яркий момент выступлений за украинских "горняков".
Было много хороших моментов, но тот который больше всего запомнился - это когда мы выиграли Кубок УЕФА 2009 года против "Вердера". Это момент, который никогда не забуду.
Напомним, что атакующий хавбек сборной Бразилии Виллиан выступал в "Шахтере" в 2007-2013 годах.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Великий футбол
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...