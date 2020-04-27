Виллиан назвал самый яркий момент выступлений за Шахтер

Бывшего игрока "Шахтера" Виллиана, который сейчас выступает в "Челси", попросили вспомнить самый яркий момент выступлений за украинских "горняков".

Было много хороших моментов, но тот который больше всего запомнился - это когда мы выиграли Кубок УЕФА 2009 года против "Вердера". Это момент, который никогда не забуду.