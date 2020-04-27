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Виллиан назвал самый яркий момент выступлений за Шахтер

Премьер-лига
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"Момент, который никогда не забуду"

Виллиан назвал самый яркий момент выступлений за Шахтер
Новина українською

Бывшего игрока "Шахтера" Виллиана, который сейчас выступает в "Челси", попросили вспомнить самый яркий момент выступлений за украинских "горняков".

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Было много хороших моментов, но тот который больше всего запомнился - это когда мы выиграли Кубок УЕФА 2009 года против "Вердера". Это момент, который никогда не забуду.

Напомним, что атакующий хавбек сборной Бразилии Виллиан выступал в "Шахтере" в 2007-2013 годах.

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В статье: Виллиан Вердер (Бремен) Шахтер (Донецк) Челси (Лондон) Кубок УЕФА
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Источник:
Великий футбол

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