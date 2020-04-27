Паулу Фонсека выделил особенности работы тренера в Серии А

Бывший наставник "Шахтера" Паулу Фонсека рассказал, как ему работается первый сезон в итальянской "Роме".

Чемпионат Италии, по словам Паулу, очень требовательный, последняя команда может выиграть у первого места.

Хороший баланс, все команды сильны тактически и перенасыщены хорошими игроками. Соревновательный процесс очень жесткий, а еще есть требования и давление ...Они здесь просто огромные!

Но я очень доволен, очень рад, что работаю в "Роме". Это отличный клуб с прекрасными болельщиками, замечательная атмосфера на стадионе. И я счастлив в Риме.