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Паулу Фонсека выделил особенности работы тренера в Серии А

Премьер-лига
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И высказался по поводу будущего Мхитаряна

Паулу Фонсека выделил особенности работы тренера в Серии А
Новина українською

Бывший наставник "Шахтера" Паулу Фонсека рассказал, как ему работается первый сезон в итальянской "Роме".

Чемпионат Италии, по словам Паулу, очень требовательный, последняя команда может выиграть у первого места.

Хороший баланс, все команды сильны тактически и перенасыщены хорошими игроками. Соревновательный процесс очень жесткий, а еще есть требования и давление ...Они здесь просто огромные!

Но я очень доволен, очень рад, что работаю в "Роме". Это отличный клуб с прекрасными болельщиками, замечательная атмосфера на стадионе. И я счастлив в Риме.

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Паулу высказал свое мнение и относительно будущего атакующего полузащитника Генриха Мхитаряна, которого "Рома" сейчас арендует у лондонского "Арсенала".

Я лично уже говорил, что хочу, чтобы Генрих остался в Роме. Генрих также хотел бы ...Но сейчас все на паузе. Все заморожено. Сейчас надо будет говорить об этом с "Арсеналом".

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В статье: Серия А Шахтер (Донецк) Паулу Фонеска
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Источник:
Великий футбол

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