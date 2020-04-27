Из академии Динамо отчислили из-за роста. Хавбек Колоса рассказал о двух приглашениях Костышина

Евгений Морозко, полузащитник "Колоса", вспомнил свои первые шаги в футболе, рассказал о карантинной физкультуре и приглашении от клуба.

- Евгений, как ты там на карантине?

- Понятно, что дома постоянно. Но и о тренировках не забываю. Стараюсь высыпаться максимально и находить время для упражнений. Много времени с женой провожу. И также стараюсь уделять время для своих родителей. Поэтому, мой круг - родители, жена, сестра - вот и все.

- Как поддерживаешь форму?

- Выхожу, бегаю один. Сейчас все люди "заболели спортом", очень многие спортсменов стало (смеется). У меня у дома стадиончик есть, там тренируюсь. Если у родителей нахожусь, у них дом в Макаровском районе, и там рядом построили неплохое поле. Разметка есть, и ворота. Рядом лес там, вышел - побегал, людей не очень много. Класс. Поэтому, так и занимаюсь физкультурой. Потому что, когда один тренируешься - это называется физкультура. Это совсем не то, когда ты с командой. Так хочется уже с командой наконец собраться, тренироваться и играть.

- Все говорят, что трудновато наедине заниматься...

- Да, это совсем другие нагрузки и другие упражнения, когда ты работаешь с мячом, с командой, когда все вместе. Просто бегать круги и качать пресс, это одно дело. Другое дело - двигаться с мячом на тренировке, рваный темп, и там уже задействованы другие группы мышц. Это две разные работы для организма. Хотя, лучше пусть сейчас так поддерживать форму, чем вообще никак.

- Как ты в футбол попал, кто привел в секцию?

- Это было в 2000 году, когда мой отец Георгий Анатольевич сделал мне подарок на день рождения. Он повез меня в школу "Динамо" (Киев) на Нивках, и я тогда пошел на первый набор ребят 1993 года рождения. Тогда, кстати, Женя Волынец был там, наш голкипер нынешний в "Колосе". Ну и пошло-поехало. Все по очереди меня возили на занятия - мама, отец, сестра. Теперь можно сказать, что не просто так возили (смеется).

- А у тебя было желание футболом заниматься?

- И я очень хотел! Я буквально спал с этими мячами. У меня вот такое бывало - я вечером засыпал без мяча, а утром просыпался уже с мячом. Я не знаю, как так происходило. Возможно я лунатиком был - ходил во сне за мячом по комнате, и потом с ним ложился.

Вообще то, это благодаря отцу я влюбился в футбол. Он сам мечтал стать футболистом, и затем надежды были на меня. Отец играл за команду "Большевик", это любители были, еще в советские времена. Поэтому, он футбол очень любил, и на стадионы болеть ходил. Кстати, в школе он учился вместе с Алексеем Михайличенко.

- Как у тебя пошло в ДЮСШ?

- Наверное, пошло не сразу. Сразу может все получаться только у Месси, потому что это талант. А обычным ребятам нужно много работать, чтобы чего-то достичь. И тогда тебе вернется. Если честно, то я и центральным защитником играл, и фланговым защитником, и нападающим. Но больше всего ставили крайним хавом, еще поиграл под нападающими. В полузащите и справа играл, и слева, без разницы. Нашими первыми наставниками были Юрий Иванович Ястребинский, Виталий Григорьевич Хмельницкий и Евгений Васильевич Рудаков.

Поэтому, я занимался в динамовской Академии, но я был маленького роста, поэтому меня отчислили. Ранее ребят маленького роста с динамовской Академии выгоняли (смеется). Затем я пошел в ФК "Киев", сейчас это "Атлет". А потом уже в Академию столичного "Арсенала" попал, кстати с Юрой Яковенко в одной группе были. И там у нас был тренер Андрей Михайлович Костенко, который сейчас тренер молодежной команды "Колоса". И я его выпускник. А затем в дубль "Арсенала" меня забрал Ищенко. Впоследствии и в дубле "Севастополя" оказался.

- В составе "Арсенала" не удалось закрепиться?

- Ну, тогда такая конкуренция была! В те времена в Украине был очень высокий уровень футбола. Тогда 16-летнему парню было почти невозможно попасть в основу команды Высшей лиги. И мне какой-то агент позвонил и сказал: "Я знаю ты хочешь играть, прогрессировать, и есть такая возможность поехать в "Севастополь".

Я подумал - а почему бы и нет? И поехал. Приехал - а там 50 футболистов на просмотр! Я думаю - как такое вообще возможно? В итоге мы потренировались, сыграли два контрольных матча, и с 50 взяли двух игроков - меня и еще одного парня. Вот такая история. Но я там был полгода, потому что постоянно говорили - вот-вот будете в первой команде. Как говорится, "завтраками кормили". А мне уже 19 было. И еще травму получил, поэтому после окончания контракта я уехал оттуда.

- Вернулся в Киев?

- Да, я вернулся домой и попал в "Диназ". Я сначала просто тренировался с командой, потому что планировал на следующие просмотр в другой клуб ехать. У меня был вариант, но я снова получил травму и после восстановления я остался в "Диназе", и меня заявили на первенство области.

- Интересная история была в матчах против "Колоса"...

- Да, мы играли против "Колоса" в Чемпионате Киевской области, и я в обоих матчах им забивал. Руслан Владимирович Костышин позвонил мне и пригласил в ковалевскую команду. Хотя я откровенно сказал - не хочу играть на область, я хочу доиграть в "Диназе" и в межсезонье попробовать перейти в команду Первой лиги.

Но Руслан Владимирович снова звонил и озвучил планы "Колоса" подняться во Вторую лигу, и в перспективе побороться за выход в Первую. Конечно, если руководство такие задачи ставило, то мне это было очень интересно.

Тем более, меня пригласили на товарищескую игру против киевского "Динамо". А в "Колоса" уже две недели отпуска, и мы собрались буквально за два дня до матча, потренировались и провели спарринг с динамовцами. И хотя мы уступили 1:2, но сыграла команда хорошо. Тогда в составе киевлян были Мбокани, Беланда, Джермейн Ленс, другие сильные футболисты против нас играли. Это было кажется в ноябре 2014-го, и мне после того матча предложили остаться в "Колосе". Сразу у нас зимняя пауза была, поэтому мы собрались в январе 2015 года, я приехал и меня заявили на первенство области, где мы второй круг отыграли. А потом мы сразу выиграли Вторую лигу, и поднялись в Первую.