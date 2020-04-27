Хавбек Колоса: Сложнее всех играть против Зари - казалось что у них в центре 10 футболистов

Евгений Морозко, фланговый полузащитник "Колоса", поделился впечатлениями об уровне команд в УПЛ и выделил некоторых соперников.

- Кто из соперников поразил больше всех в Премьер-Лиге?

- Ну, понятно, что донецкий "Шахтер". Это команда ТОП-уровня. Но отмечу, что тяжелее всех было играть против луганской "Зари". Мы когда с ним играли, мне казалось что у них в центре играют 10 футболистов. Они знают, кто куда бежать, кто кого закрывает, подсказывают друг другу. Все делают очень быстро, у них много молодых игроков, которые все делают на скорости. Поэтому, было сложно, но одновременно и приятно с такой командой играть. Есть чему учиться у них. Отмечу и их тренера, у которого европейское видение футбола.

- Кто самый сильный полузащитник в Украине прямо сейчас?

- Тайсон. Скорость на поле, скорость принятия решений, мышления. Техника. И у него все на высшем уровне. Очень умный игрок, очень хитрый. Все необходимые футбольные качества есть.

- Твоя тройка лучших мировых полузащитников...

- Виллиан, Сане, Роналду.

- У ребят уже интересовались, кто по которому европейским чемпионатом следит. Спрашиваем и у тебя.

- Для меня АПЛ на первом месте. В этом сезоне очень интересно было, там «Ливерпуль» просто невероятный было. За Испанией также очень интересно наблюдать. Вообще я за «Ливерпуль» болею и «Манчестер Сити», но за «Ливерпуль» очень давно фанатею.

- Из каких источников черпаешь футбольную информацию?

- С футбольных сайтов читаю ua-football, Tribuna, или если интересная новость в Интернете появится, то ее читаю. С ребятами созваниваемся, общаемся, обсуждаем разные темы. Соцсети помогают следить за происходящим. Ели есть свободные минуты, заходишь в Инстаграм, читаешь, смотришь что нового у других. Хотя все мы в такой ситуации, когда не знаешь, когда все это уже закончится. Все хотят скорейшего завершения эпидемии. А чтобы скорее это завершилось, всем нужно оставаться дома, и соблюдать карантин. Но мы видим, что многие люди ходят, гуляют, ничего не боятся - это их большая ошибка, мне кажется.

- Ты уверенный пользователь соцсетей?

- Я не скажу, что прямо так люблю соцсети. Но вот Инстаграм - да, постоянно захожу. Когда телефон в руках, интересно посмотреть ленту новостей, что нового у друзей. Инстаграм в последние годы очень сильно прогрессирует.

Иногда в Фейсбук захожу. А вот в Однокласниках и Вконтакте меня уже давно нет, слава Богу (смеется).

- Политикой интересуешься? Украинский или мировой?

- Если появляются в телефоне сообщения. У меня в телефоне есть Гугл-новости, поэтому приходят оповещения о главных событиях. И читаю, если что-то интересное.