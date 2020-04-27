Фомин о партнерах в Габале: В глаза улыбается, а за спиной может унижать

Украинский футболист, нападающий Руслан Фомин, который выступает в "Мариуполе", вспомнил свои выступления за азербайджанскую "Габалу" в 2015 году.

- В Азербайджане пресса в принципе от всех требует, как от чемпионов мира или цепляется только к иностранцам?

- Это, конечно, да. У них там пресса ...Я заметил, что любой иностранный футболист, который только приезжает, наверное, должен пройти какое-то давление, критику азербайджанской прессы. Они всегда нас критиковали: "вот "Габала", Григорчук привел с собой футболистов".

Мы вчетвером - я, Миша Сиваков, Леха Гай и Дима Безотосный, должны были сами выиграть для "Габалы" чемпионство. Это отражалось на коллективе и было видно даже со стороны команды, у них к нам было отношение другое. Ты языка не понимаешь, но чувствуешь, что там что-то происходит не слишком благоприятное. Вроде он с тобой разговаривает, в глаза улыбается, а за спиной может оскорблять, унижать. Это напряжение чувствовалось даже в коллективе.

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- А когда Роман Григорчук дважды вывел их в Лигу Европы, они изменили отношение?

- Я думаю, что там уже ситуация изменилась. Григорчук перестроился под их философию. После нас туда из украинцев поехали только Антонов и Вернидуб, которые там надолго не задержались. Ставка больше была на футболистов из разных точек земного шара, кроме Украины. Первый блин оказался комом и поэтому, наверное, они больше не особенно смотрели на украинском. Они начали осваивать другие рынки, и это принесло результат.

- Только не смотря на свои финансы, "Габала" так и не выиграла свой чемпионат.

- Сейчас там уже не так, как было раньше. По Юрия Семина там вообще золотые горы были, Габала была самым богатым клубом Азербайджана. Говорили, что за Семина они и жили в Баку, а не в Габале. В Габале там невозможно - отель, два поля и стадион. По территорию не выйдешь никуда. Говорить о какой-то кинотеатр ... Там, наверное, даже не знают, что это такое.

- Еще вы признавались, что немного "устали" от соотечественников, с которыми были в "Габале". Сейчас поддерживаете связь?

- Очень редко, но бывает, спишемся с Димой Безотосным, недавно переписывались с Лешей Гаем. Не особо общаемся, но бывает, поздравляем с какими-то праздниками. Вот у Миши Сивакова был день рождения - я написал. Мы не тесно общаемся, но когда видимся - очень тепло друг к другу относимся.