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День в истории. Шесть лет назад Металлист последний раз обыграл Днепр. ВИДЕО

Премьер-лига
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Харьков поставил подножку заклятым друзьям в борьбе за чемпионство

День в истории. Шесть лет назад Металлист последний раз обыграл Днепр. ВИДЕО
UA-Футбол
Новина українською

Совсем недавно это было одно из самых ожесточенных противостояний в украинском футболе. Сейчас обоих клубов не существует.

27 апреля - особый день в истории днепровского-харьковского противостояния. В 2014-м году "Металлист" в последний раз обыграл "Днепр". Произошло это в рамках 27-го тура и фактически похоронило надежды команды Рамоса сбросить "Шахтер" с трона по итогам сезона.

К игре соперники подошли на третьем ("Металлист") и втором ( "Днепр") местах. Бело-сине-голубые отставали от "Шахтера" на три очка, харьковчане шли в ногу с кризисным "Динамо". Гости с первых минут попытались завладеть инициативой, однако своих моментов не использовали, зато харьковчанам удалось открыть счет на 36-й минуте. Невероятный удар с дальней дистанции удался нынешнему лидеру "Аталанты" Алехандро Гомесу.

День в истории. Шесть лет назад Металлист последний раз обыграл Днепр. ВИДЕО - изображение 1

"Днепр" отыгрался лишь в конце встречи - Калинич четко реализовал пенальти. Однако удержать хотя бы ничью гости не смогли - на 87-й минуте они пропустили контратаку харьковчан, в ходе которой Себастьян Бланко замкнул прострел от Андрея Богданова. 2:1 - в пользу "Металлиста". Тот чемпионат "Днепр" так и завершил вторым, а "Металлист" отстал лишь на два очка.

В следующих двух чемпионатах харьковчане лишь раз не проиграли, в двух случаях пропустили по пять мячей, еще один раз уступили 1:2, после чего клуб исчез, днепряне продержались на два года дольше. В целом история противостояния "Металлиста" и "Днепра" во времена Независимости насчитывает 40 матчей. 15 из них выиграли харьковчане, 18 раз сильнее были днепряне, семь поединков завершились ничьей, общий счет 41:63. Лучшими бомбардирами в истории остались Руслан Ротань (шесть голов) и Марко Девич (семь).

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В статье: Никола Калинич Алехандро Гомес Металлист (Харьков) Днепр
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