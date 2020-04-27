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Фомин: Против Зеленского ничего не имею. Ситуация ухудшилась из-за пандемии коронавируса, а не политиков

Премьер-лига
(1 голосов)

В стране все стабильно

Фомин: Против Зеленского ничего не имею. Ситуация ухудшилась из-за пандемии коронавируса, а не политиков
Новина українською

Форвард "Мариуполя" Руслан Фомин объяснил свои слова о президенте Украины Владимире Зеленском.

Не так давно Руслан говорил, что при Зеленском в Украине стало даже хуже, чем было до этого. Но как оказалось, слова игрока просто неправильно истолковали.

"Если честно, я в шоке, как перекрутили. Меня спросили, что изменилось за год власти Зеленского. Я ответил, что ничего не изменилось. Из-за него не стало ни лучше, ни хуже. Ситуация сейчас ухудшилась из-за пандемии коронавируса, а не политиков. Против Владимира Зеленского я ничего не имею, возникло недоразумение, меня поняли неправильно", - сказал Фомин.

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В статье: ФК Мариуполь Руслан Фомин Владимир Зеленский коронавирус
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Источник:
football.ua

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Комментарии (1)
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Полiccя (Житомир)
27.04.2020 в 16:23
вот только экономика начала заваливаться как раз при команде зебилов и ... еще до коронавируса !!!
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