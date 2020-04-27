Караваев: На базе проводим минимальную работу с мячом

Полузащитник “Динамо” Александр Караваев рассказал, чем занимается во время карантина.

- Саша, матчи чемпионата какой страны сейчас смотришь - Беларуси, Таджикистана или Бурунди?

- Конечно, Беларуси. Они и ближе, и там много знакомых футболистов сейчас играет, тех, с кем я играл. Там сейчас работает тренер, под руководством которого я работал на протяжении пяти лет (Юрий Вернидуб). Приятно наблюдать знакомые лица, друзей. Всегда интересно смотреть футбол, когда ты кого-то знаешь лично, следишь за успехами в его карьере.

- Тренироваться без мяча в диковинку?

- Да, но мы все равно стараемся работать с мячом, когда приезжаем на базу, даже в одиночку или вдвоем. Стараемся разнообразить беговую работу, “побаловаться” с мячом, давать друг другу передачки, сыграть в теннисбол один на один. Это минимальная работа с мячом, но это все что мы можем пока делать в данной ситуации.

- Какие у тебя главные правила поведения на время карантина?

- Первое - это когда прихожу домой с улицы - ничего не трогать и сразу тщательно помыть руки. А то, что брал с собой - телефон, ключи - обработать дезинфектором. Конечно, все это я делал и раньше, но сейчас стал больше уделять этому внимание. Конечно же, одеваю маску, когда иду в место массового скопления людей, тот же супермаркет за едой.

- Появились ли у тебя какие-то новые хобби за время отсутствия футбола?

- Как такового хобби нет. Все время провожу вместе с семьей, находим разные занятия. То с ребенком из пластилина что-то лепим, то решаем взрослые головоломки с женой, играем в слова. В общем, это игры на логику, мышление, чтобы не было скучно. Не просто поиграть с целью убить время, а чтобы реально было интересно. У нас взгляды во всем совпадают, поэтому мы хорошо проводим время вместе и даже не замечаем, как оно пролетает.

- Как часто выходишь на улицу?

- Сейчас уже редко, а до того как ввели запрет на прогулки в парках, мы выезжали погулять и в парк, и в лес. Потому что свежим воздухом дышать необходимо, хотя бы час в день. Сейчас выходим на прогулки реже, но когда хорошая погода, все равно стараемся выехать.