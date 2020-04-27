Тренер Динамо по физподготовке: В нынешнем режиме игроки могут поддерживать форму хоть всю жизнь

Тренер по физической подготовке первой команды “Динамо” Виталий Кулыба рассказал об особенностях подготовки игроков в условиях карантина.

- Виталий, должно быть, ты впервые сталкиваешься с такой ситуацией в своей профессиональной деятельности. Что сейчас самое важное в тренировочном процессе, работа над какими компонентами выходит на первый план?

- Действительно, такая ситуация в моей работе впервые, как, наверное, у многих. Самое главное для футболистов сейчас - продолжать регулярно тренироваться. В любом случае, делать это нужно ежедневно, поддерживая работу над всеми компонентами - и выносливостью, и силовыми характеристиками, и скоростными. Работа должна быть направлена на развитие и поддержание всех физических качеств.

- Насколько беговая работа сейчас отличается от предсезонной, которую игроки обычно выполняют на сборах?

- Сейчас мы подбираем работу исходя из нынешних кондиций игроков. Конечно, у каждого игрока свой режим в соответствии с его текущей формой. Очень важно сохранить оптимальное функциональное состояние каждого и по возможности поработать над развитием слабых сторон. Для развития как раз есть время.

- Большую часть работы игроки выполняют дома. Можно ли как-то контролировать ее выполнение? Или все основывается на доверии и профессиональном подходе каждого?

- Та работа, которая выполняется дома, в основном, возлагается на доверии. Хотя игроки частично скидывают видео своих домашних тренировок. По примеру некоторых клубов, мы рассматривали и вариант проводить онлайн тренировки, с использованием видеосвязи, хотя это все равно не заменит полноценных тренировок в команде, ведь в домашних условиях можно выполнять только не специальную работу. Что касается беговой работы, мы ее контролируем. Игрок приезжает на базу, предварительно записавшись на определенное время, чтобы не пересекаться с другими. Затем он надевает GPS-датчик, пульсометр, и после мы смотрим как он выполнял работу, анализируем ее, на основе результатов составляем программу дальнейших тренировок.

- Меняется ли программа индивидуальных тренировок от недели к неделе?

- Да, мы стараемся менять упражнения и тренировки каждую неделю для разнообразия тренировочного процесса. Главная цель работы сейчас - чтобы игроки постоянно находились в тонусе, и не было больших промежутков отдыха, а организм не отвыкал от тренировок.

- Какое количество времени игроки могут поддерживать форму в таком режиме, если вдруг карантин затянется надолго?

- В таком режиме форму можно поддерживать хоть всю жизнь. Но они профессионально занимаются футболом, а это совсем другая работа. Это не просто поддержание тонуса и хорошей функциональной формы для себя. Все равно должна быть специальная работа с мячом, определенные упражнения, работа в команде. Но для этого необходимы другие условия, командные тренировки, полноценный тренировочный процесс.

- В связи с этим позволь задать немного избитый вопрос: сколько времени может понадобиться игрокам на подготовку к возобновлению сезона уже после снятия ограничений на командные тренировки?

- Все зависит от того, сколько будет длиться карантин, а также от того, насколько добросовестно ребята выполняли всю ту работу, которую мы им предложили. Грубо говоря, после двухмесячного карантина команде, думаю, понадобится пара недель на подготовку к играм. Может быть, за это время они успеют подготовиться не на сто процентов, но хотя бы наберут определенную форму для того чтобы поддерживать игровой ритм - все 90 минут матча. Чтобы организм выдерживал такую нагрузку без чрезмерного риска получить травму.