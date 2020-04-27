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Пиварич: В Динамо начали обсуждать сокращение зарплат

Премьер-лига
(1 голосов)

Хотя самого сокращения пока что не было

Пиварич: В Динамо начали обсуждать сокращение зарплат
Новина українською

Защитник "Динамо" Йосип Пиварич рассказал, как он поддерживает форму на карантине.

"Командой не тренируемся, работаем только индивидуально. Планируется, что возобновим тренировки 4-5 мая. Не знаю, будут ли это общекомандные занятия или в группах. Нам разрешили тренироваться на базе, но помещения посещать запрещено. Приехал, потренировался и сразу домой.

Постоянно находиться дома тяжело, так как не знаешь, чем заняться, особенно живя в квартире. Но я с женой и детьми, это смягчает пребывание в карантине.

Сокращение зарплат в "Динамо"? Пока что не было, но обсуждать уже начали", – сказал Пиварич в интервью Sportske novosti.

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В статье: Динамо (Киев) Йосип Пиварич
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Комментарии (1)
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Харьковчанин (Харків)
27.04.2020 в 19:23
Шубкіси здається у держави 250 лямів віджимають, на зарплатню буде достатньо.
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