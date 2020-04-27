Пиварич: В Динамо начали обсуждать сокращение зарплат

Защитник "Динамо" Йосип Пиварич рассказал, как он поддерживает форму на карантине.

"Командой не тренируемся, работаем только индивидуально. Планируется, что возобновим тренировки 4-5 мая. Не знаю, будут ли это общекомандные занятия или в группах. Нам разрешили тренироваться на базе, но помещения посещать запрещено. Приехал, потренировался и сразу домой.

Постоянно находиться дома тяжело, так как не знаешь, чем заняться, особенно живя в квартире. Но я с женой и детьми, это смягчает пребывание в карантине.

Сокращение зарплат в "Динамо"? Пока что не было, но обсуждать уже начали", – сказал Пиварич в интервью Sportske novosti.