Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пиварич: В Динамо начали обсуждать сокращение зарплат
Хотя самого сокращения пока что не было
Защитник "Динамо" Йосип Пиварич рассказал, как он поддерживает форму на карантине.
"Командой не тренируемся, работаем только индивидуально. Планируется, что возобновим тренировки 4-5 мая. Не знаю, будут ли это общекомандные занятия или в группах. Нам разрешили тренироваться на базе, но помещения посещать запрещено. Приехал, потренировался и сразу домой.
Постоянно находиться дома тяжело, так как не знаешь, чем заняться, особенно живя в квартире. Но я с женой и детьми, это смягчает пребывание в карантине.
Сокращение зарплат в "Динамо"? Пока что не было, но обсуждать уже начали", – сказал Пиварич в интервью Sportske novosti.