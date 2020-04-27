Дикий: Планируем возобновить УПЛ в начале июня. На доигровку понадобится порядка семи недель

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал о том, как Лига планирует доигрывать нынешний сезон.

“На сегодня у нас следующий план. Есть разработанный проект календаря возобновления чемпионата Украины. Этот план-календарь будет разослан всем клубам Лиги, он обязательно будет согласовываться с УАФ, и совместно с Ассоциацией мы согласуем план выхода клубов украинской Премьер-лиги из карантина.

Календарь будет предусматривать в себе подготовительные сборы, чтобы футболисты смогли возобновить свои физические кондиции и после этого приступят к чемпионату. Ориентировочно на доигрывание чемпионата понадобится порядка 7 недель.

После того, как мы согласуем проект с клубами, мы передадим его в Украинскую ассоциацию футбола, исполкому УАФ на утверждение. После этого календарь будет официально опубликован.

Но мы зависим от решения нашего правительства. Если нам позволят выйти, как и было озвучено, 12 мая, то будет хорошо. Если нет — то тогда будут внесены коррективы, которые также будут обсуждены с клубами.

Проект календаря предусматривает конкретные даты — мы планируем начинать в начале июня.

Информацию про 13-14 июня тяжело прокомментировать, откуда она появилась. В настоящий момент идет согласовательный процесс, и никакого окончательного календаря нет”, - сказал Дикий.