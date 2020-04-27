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Дикий: Планируем возобновить УПЛ в начале июня. На доигровку понадобится порядка семи недель

Премьер-лига
(1 голосов)

В УПЛ рассказали, как планируют доигрывать сезон

Дикий: Планируем возобновить УПЛ в начале июня. На доигровку понадобится порядка семи недель
Новина українською

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал о том, как Лига планирует доигрывать нынешний сезон.

“На сегодня у нас следующий план. Есть разработанный проект календаря возобновления чемпионата Украины. Этот план-календарь будет разослан всем клубам Лиги, он обязательно будет согласовываться с УАФ, и совместно с Ассоциацией мы согласуем план выхода клубов украинской Премьер-лиги из карантина.

Календарь будет предусматривать в себе подготовительные сборы, чтобы футболисты смогли возобновить свои физические кондиции и после этого приступят к чемпионату. Ориентировочно на доигрывание чемпионата понадобится порядка 7 недель.

После того, как мы согласуем проект с клубами, мы передадим его в Украинскую ассоциацию футбола, исполкому УАФ на утверждение. После этого календарь будет официально опубликован.

Но мы зависим от решения нашего правительства. Если нам позволят выйти, как и было озвучено, 12 мая, то будет хорошо. Если нет — то тогда будут внесены коррективы, которые также будут обсуждены с клубами.

Проект календаря предусматривает конкретные даты — мы планируем начинать в начале июня.

Информацию про 13-14 июня тяжело прокомментировать, откуда она появилась. В настоящий момент идет согласовательный процесс, и никакого окончательного календаря нет”, - сказал Дикий.

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В статье: Украинская Премьер-лига Евгений Дикий коронавирус
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Источник:
Sport Arena

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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
27.04.2020 в 18:51
Хай грають через 4 дні на п'ятий, тоді вистачить 40-45 діб.
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