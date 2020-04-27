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Динамо провело турнир по FIFA 20. Профи-игрок обыграл всех футболистов команды

Премьер-лига
(2 голосов)

Виталий Муха - победитель Dynamo Kyiv Friendly Cup

Динамо провело турнир по FIFA 20. Профи-игрок обыграл всех футболистов команды
Новина українською

Пока футбол на карантине, киевское "Динамо" провело турнир по FIFA 20.

В турнире "Dynamo Kyiv Friendly Cup" приняли участие семь футболистов клуба и один профессиональный кибер-спортсмен. На виртуальных полях рубились Денис Попов, Бенито, Александр Андриевский, Ибрагим Каргбо, Денис Кузык, Владимир Бражко, Кирилл Попов и киберфутболист Виталий Муха.

Игроки были разбиты на две группы, в которых первое место заняли и, следовательно, вышли в финал Кирилл Попов и Виталий Муха.

Вторые места в своих группах Кирилл Попов и Денис Попов, которые затем играли в матче за 3-е место.

В итоге, бронзовые медали турнира достались Кириллу Попову, который обыграл своего однофамильца с общим счетом 6:3.

Ну и в финале (из двух матчей) профессиональный киберспортсмен Виталий Муха дважды обыграл Дениса Кузыка (3:1, 5:2) и стал чемпионом первого динамовского турнира по FIFA 20.

Видео финальных матчей:

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В статье: Динамо (Киев) Александр Андриевский Денис Попов Ибрагим Каргбо-младший Бенито Кирилл Попов Владимир Бражко Денис Кузык Виталий Муха
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(2 голосов)
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (1)
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Djon (Киев)
27.04.2020 в 22:24
Киберспортсмен! Во как!Скоро уборку квартиры назвут фитнесом.
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