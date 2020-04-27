Динамо провело турнир по FIFA 20. Профи-игрок обыграл всех футболистов команды

Пока футбол на карантине, киевское "Динамо" провело турнир по FIFA 20.

В турнире "Dynamo Kyiv Friendly Cup" приняли участие семь футболистов клуба и один профессиональный кибер-спортсмен. На виртуальных полях рубились Денис Попов, Бенито, Александр Андриевский, Ибрагим Каргбо, Денис Кузык, Владимир Бражко, Кирилл Попов и киберфутболист Виталий Муха.

Игроки были разбиты на две группы, в которых первое место заняли и, следовательно, вышли в финал Кирилл Попов и Виталий Муха.

Вторые места в своих группах Кирилл Попов и Денис Попов, которые затем играли в матче за 3-е место.

В итоге, бронзовые медали турнира достались Кириллу Попову, который обыграл своего однофамильца с общим счетом 6:3.

Ну и в финале (из двух матчей) профессиональный киберспортсмен Виталий Муха дважды обыграл Дениса Кузыка (3:1, 5:2) и стал чемпионом первого динамовского турнира по FIFA 20.

Видео финальных матчей: