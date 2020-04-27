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Василий Кравец: Дыминский сказал, что теперь он мой агент, отец и бог

Премьер-лига
(2 голосов)

Работа с кадрами от львовских Карпат

Василий Кравец: Дыминский сказал, что теперь он мой агент, отец и бог
Новина українською

Украинский защитник "Луго" Василий Кравец рассказал, как он в свое время переподписывал контракт с "Карпатами".

"Виделся ли я Дыминским? Да. Это простой и тяжелый человек. Не то что его тяжело понять, ты просто знаешь, кем он является. Это Петр Петрович Дыминский – все. Он говорит просто, но тебе тяжело его понять.

Как-то я говорил с Дячуком-Ставицким о контракте. Я ему сказал, что у меня есть агент, что я покажу ему соглашение, а потом уже подпишу. Тут заходит Дыминский и просит Дячука-Ставицкого зайти к нему. Я тогда только пришел в первую команду. А потом Петр Петрович позвал меня. Захожу к нему в кабинет, он стоит на входе, ставит мне руки на грудь, чтобы я дальше не шел и спрашивает: "У тебя есть агент?". Я так смотрю вверх и отвечаю, что есть. Он ответил: "Нет у тебя агента. Теперь я твой агент, отец и Бог. Ты меня понял? Садись". Потом он взял листочек и написал, сколько я буду зарабатывать. Мне подошло. Потом он сказал, что контракт на 5 лет. Я предложил на 3. Он поднял голову и сказал, что на 5.

На следующий день подъехал к нему в офис и подписал. Моим агентом тогда был Олег Смалийчук. Я даже не успел ему позвонить и что-то сказать. Я должен был сказать Дыминскому, что позвоню агенту, когда он уже мой агент? Потом я все-таки набрал Смалийчука. Он сказал: "Ну, это Петр Петрович, Вася. Все будет нормально. Я посмотрю и переговорю с ним". Я не парился и хотел подписать контракт, но было страшно и руки тряслись", - сказал Кравец.

Напомним, что в первой команде "Карпат" Кравец играл с 2015 по 2017 год, после чего перешел в "Луго".

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В статье: Петр Дыминский Карпаты (Львов) Луго Василий Кравец Олег Смалийчук
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