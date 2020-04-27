Аморузо: Луческу звал меня в Шахтер, но я отказался от этого предложения ради семьи

Итальянский форвард Никола Аморузо, который лучшие годы своей карьеры провел в "Ювентусе" и играл исключительно за итальянские клубы, рассказал о том, что в свое время ему поступило предложение от "Шахтера".

"На протяжении карьеры у меня было несколько предложений от зарубежных команд. После "Реджины" (2008 год), я мог поехать в "Шахтер", куда меня звал Луческу.

Это было очень хорошее предложение в финансовом плане и возможность поиграть в Лиге чемпионов, но у меня родилась дочь. Поэтому я отказался от этого предложения ради семьи", - цитирует игрока Calciomercato.

Напомним, Напомним, что Никола закончил свою карьеру в 2011 году, а за "Реджину" играл с 2006 по 2008 год, после чего перешел в Торино.