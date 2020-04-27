Дегтярев: Все должно решаться на футбольном поле, а не в кабинетах

Нападающий донецкого "Олимпика" Максим Дегтярев высказал свои мысли относительно окончания чемпионата Украины, который на данный момент приостановлен из-за пандемии коронавируса.

"Прогноз какой-то тяжело сейчас сделать в связи с такой ситуацией в мире, но все надеемся на лучшее и на продолжение чемпионата, так как я считаю, что все должно решаться на футбольном поле, а не в кабинетах или еще какими-то способами", — отметил Дегтярев.

Напомним, что пока что карантин в Украине продлен до 11 мая.