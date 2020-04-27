Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дегтярев: Все должно решаться на футбольном поле, а не в кабинетах
Что будет с сезоном пока что неясно
Нападающий донецкого "Олимпика" Максим Дегтярев высказал свои мысли относительно окончания чемпионата Украины, который на данный момент приостановлен из-за пандемии коронавируса.
"Прогноз какой-то тяжело сейчас сделать в связи с такой ситуацией в мире, но все надеемся на лучшее и на продолжение чемпионата, так как я считаю, что все должно решаться на футбольном поле, а не в кабинетах или еще какими-то способами", — отметил Дегтярев.
Напомним, что пока что карантин в Украине продлен до 11 мая.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ФК Олимпик
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...