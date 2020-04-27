Севидов: Мне не навязывали игроков Шахтера, а просто предупреждали: к вам перейдут эти футболисты

Экс-тренер "Мариуполя" Александр Севидов рассказал об арендованных игроках из "Шахтера" а также связи мариупольского клуба с владельцем донецкого клуба Ринатом Ахметовым.

"Ни у кого не спрашивайте, руководит ли Ахметов "Мариуполем". Для него в мире есть только одна команда – "Шахтер". Связь "Мариуполя" с Ахметовым есть – СКМ, "Азовсталь". Но ему нет дела до этого клуба.

Мне не навязывали каких-то игроков "Шахтера". Просто предупреждали: "К вам перейдут эти футболисты". Такое было и есть сейчас. Скрывать это было бы глупо. Я не выбирал, кого мне надо.

Например, хотел Тайсона и Марлоса, а они дали Болбата. Не мне судить, плохо это или хорошо. Но мне же не давали в аренду игроков из условного "Львова", а из "Шахтера".

Другое дело, что у "Шахтера" 100 человек на контракте, никто не развивается. Ушел Зинченко в "Манчестер Сити" и теперь всю жизнь будут о нем вспоминать. А сколько еще не ушло в "Сити"? – сказал Севидов.