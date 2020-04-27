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Севидов: Мне не навязывали игроков Шахтера, а просто предупреждали: к вам перейдут эти футболисты

Премьер-лига
(1 голосов)

У наставника Мариуполя не было выбора

Севидов: Мне не навязывали игроков Шахтера, а просто предупреждали: к вам перейдут эти футболисты
Новина українською

Экс-тренер "Мариуполя" Александр Севидов рассказал об арендованных игроках из "Шахтера" а также связи мариупольского клуба с владельцем донецкого клуба Ринатом Ахметовым.

"Ни у кого не спрашивайте, руководит ли Ахметов "Мариуполем". Для него в мире есть только одна команда – "Шахтер". Связь "Мариуполя" с Ахметовым есть – СКМ, "Азовсталь". Но ему нет дела до этого клуба.

Мне не навязывали каких-то игроков "Шахтера". Просто предупреждали: "К вам перейдут эти футболисты". Такое было и есть сейчас. Скрывать это было бы глупо. Я не выбирал, кого мне надо.

Например, хотел Тайсона и Марлоса, а они дали Болбата. Не мне судить, плохо это или хорошо. Но мне же не давали в аренду игроков из условного "Львова", а из "Шахтера".

Другое дело, что у "Шахтера" 100 человек на контракте, никто не развивается. Ушел Зинченко в "Манчестер Сити" и теперь всю жизнь будут о нем вспоминать. А сколько еще не ушло в "Сити"? – сказал Севидов.

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В статье: ФК Мариуполь Ринат Ахметов Александр Севидов Шахтер (Донецк)
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (3)
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Просто Квашин (Харьков)
27.04.2020 в 23:57
О чем и речь... Липовый чемпион шахтьор.... Без 18 очков Мариуполя -- какой он чемпион...Фейк-чепион шахтьор...
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0
-1
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scorpius (Ck)
28.04.2020 в 00:37
Побольше бы от тебя таких свежих и остроумных комментов, блестяще изобличающих Шахтер и ставящих под сомнение все его чемпионские титулы!
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+1
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nazarkovalchuk375 (Белая Церковь)
28.04.2020 в 01:02
Да, ведь только Динамо, Шахтёр и Мариуполь играют в нашем чемпионате. Какой-же ты тупой
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0
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