Леднев: Попов и Миколенко готовы, но им еще рано в европейские клубы

Хавбек "Зари" Богдан Леднев в прямом эфире в Инстаграме Футбольного формата поделился мнением о возможном переходе защитников "Динамо" Дениса Попова и Виталия Миколенко в европейские клубы.

"Считаю, что они готовы, но им нужно еще побыть в Украине. Рано еще уезжать. Это мое мнение. Они хорошего уровня футболисты, уверен, что есть интерес, как пишут. Но считаю, что еще рано уезжать в европейские клубы", – сказал Леднев.

Ранее сообщалось что за Поповым наблюдает "Милан", а Миколенко интересуются "Наполи", "Вест Хэм" и "Марсель".