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Леднев: Попов и Миколенко готовы, но им еще рано в европейские клубы

Премьер-лига
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Готовы, но рано

Леднев: Попов и Миколенко готовы, но им еще рано в европейские клубы
Новина українською

Хавбек "Зари" Богдан Леднев в прямом эфире в Инстаграме Футбольного формата поделился мнением о возможном переходе защитников "Динамо" Дениса Попова и Виталия Миколенко в европейские клубы.

"Считаю, что они готовы, но им нужно еще побыть в Украине. Рано еще уезжать. Это мое мнение. Они хорошего уровня футболисты, уверен, что есть интерес, как пишут. Но считаю, что еще рано уезжать в европейские клубы", – сказал Леднев.

Ранее сообщалось что за Поповым наблюдает "Милан", а Миколенко интересуются "Наполи", "Вест Хэм" и "Марсель".

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) Богдан Леднев Виталий Миколенко Денис Попов
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Источник:
Трибуна

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