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Компенсация за пенальти с носом. Хавбек Колоса видит закономерность попадания в топ-6

Премьер-лига
(1 голосов)

После несчастья в матчах с Динамо и Мариуполем

Компенсация за пенальти с носом. Хавбек Колоса видит закономерность попадания в топ-6
Новина українською

Фланговый хавбек ковалевской команды Евгений Морозко прокомментировал свою результативность в УПЛ, рассказал о коллективе "Колоса" и попадание команды в топ-6 УПЛ.

- Ты сразу поверил в ковалевский проект?

- Да, я сразу верил, что так и будет. Когда переходил с "Диназа", я сказал одному человеку: "Увидишь, я еще "Колос" в Премьер-Лигу выведу" (Смеется). То, конечно, шутка была тогда, но все равно вера у меня была, и слава Богу, у нас все получилось.

- Все отмечают силу "Колоса" в его коллективе...

- Да, главная сила - наш коллектив! В течение этих лет все держится на нашем коллективе. Руслан Владимирович собрал хороших футболистов, и хороших людей прежде всего. У нас нет звезд, и никогда не было, а все ребята горят желанием выигрывать. Все добрые, отзывчивые, друг другу помогают. У нас единый коллектив, все друг за друга.

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- В этом сезоне на твоем счету гол + голевой пас. Могло быть больше?

- Ну конечно. Всегда хочется забивать, но значит нужно больше работать на тренировках, и тогда будет отдача в играх. Для меня это первый сезон в Высшем дивизионе Украины, поэтому, хорошо удалось отличиться и помочь команде.

- Говорили, что "Колос" в ТОП-6 - это сенсация. Согласен?

- Нам не везло в некоторых играх. С "Мариуполем" второй матч играли, там чистый пенальти был в ворота мариупольцев, но не назначили. С "Динамо" памятный матч был, когда удаление было за игру носом нашего игрока и три 11-метровые в наши ворота поставили. Но нам вернулось в других играх, и мы постепенно шли в первую шестерку. Выигрывали, набирали очки. А значит это закономерно, что мы туда попали.

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В статье: Колос (Ковалевка) Евгений Морозко
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Источник:
Колос
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