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Дмитрий Михайленко: Я не смотрю футбол ради эстетического наслаждения

Премьер-лига
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Поэтому за белорусами нечего следить. Другое дело Почеттино и Гвардиола

Дмитрий Михайленко: Я не смотрю футбол ради эстетического наслаждения
Новина українською

Главный тренер "Днепр-1" Дмитрий Михайленко сообщил о конкретных целях просмотра футбольных матчей и свои занятия на карантине.

- Наблюдаете за единственным на сегодня футбольным чемпионатом - белорусским?

- Нет. Дело в том, что я смотрю футбол не для эстетического наслаждения, а с практическим интересом. За время карантина, например, просмотрел несколько игр "Баварии" времен Гвардиолы и "Тоттенхэма" эпохи Почеттино.

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Если я смотрю футбол, то хочу от увиденного взять что-то для себя - например, как улучшить культуру прессинга. В нашем клубе есть люди, которые просматривают игры с другими целями - допустим, для того, чтобы оценить того или иного исполнителя.

- Очевидно, что Вы полностью погружены в футбол. Не боитесь "сгореть на работе", не считаете, что надо отвлекаться?

- Я отвлекаюсь! Вот недавно был День рождения Кравченко ...А еще читаю книги, смотрю фильмы, слушаю музыку, учусь благодаря подкасты ... А еще у меня двое детей, которые требуют внимания ...

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В статье: Хосеп Гвардиола Дмитрий Михайленко Маурисио Почеттино СК Днепр-1 Днепр-1
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Источник:
УПЛ

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