Дмитрий Михайленко: Я не смотрю футбол ради эстетического наслаждения

Главный тренер "Днепр-1" Дмитрий Михайленко сообщил о конкретных целях просмотра футбольных матчей и свои занятия на карантине.

- Наблюдаете за единственным на сегодня футбольным чемпионатом - белорусским?

- Нет. Дело в том, что я смотрю футбол не для эстетического наслаждения, а с практическим интересом. За время карантина, например, просмотрел несколько игр "Баварии" времен Гвардиолы и "Тоттенхэма" эпохи Почеттино.

Если я смотрю футбол, то хочу от увиденного взять что-то для себя - например, как улучшить культуру прессинга. В нашем клубе есть люди, которые просматривают игры с другими целями - допустим, для того, чтобы оценить того или иного исполнителя.

- Очевидно, что Вы полностью погружены в футбол. Не боитесь "сгореть на работе", не считаете, что надо отвлекаться?

- Я отвлекаюсь! Вот недавно был День рождения Кравченко ...А еще читаю книги, смотрю фильмы, слушаю музыку, учусь благодаря подкасты ... А еще у меня двое детей, которые требуют внимания ...