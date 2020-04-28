Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дмитрий Михайленко: Я не смотрю футбол ради эстетического наслаждения
Поэтому за белорусами нечего следить. Другое дело Почеттино и Гвардиола
Главный тренер "Днепр-1" Дмитрий Михайленко сообщил о конкретных целях просмотра футбольных матчей и свои занятия на карантине.
- Наблюдаете за единственным на сегодня футбольным чемпионатом - белорусским?
- Нет. Дело в том, что я смотрю футбол не для эстетического наслаждения, а с практическим интересом. За время карантина, например, просмотрел несколько игр "Баварии" времен Гвардиолы и "Тоттенхэма" эпохи Почеттино.
Если я смотрю футбол, то хочу от увиденного взять что-то для себя - например, как улучшить культуру прессинга. В нашем клубе есть люди, которые просматривают игры с другими целями - допустим, для того, чтобы оценить того или иного исполнителя.
- Очевидно, что Вы полностью погружены в футбол. Не боитесь "сгореть на работе", не считаете, что надо отвлекаться?
- Я отвлекаюсь! Вот недавно был День рождения Кравченко ...А еще читаю книги, смотрю фильмы, слушаю музыку, учусь благодаря подкасты ... А еще у меня двое детей, которые требуют внимания ...