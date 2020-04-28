Труднее бегать. Игрок Динамо рассказал о влиянии карантина на физическую форму

Защитник молодежной и юношеской команд "Динамо" Даниил Скорко рассказал о том, как проходят тренировки во время карантина, и чем он занимается в свободное время.

- Провожу карантин дома, в Чернигове. У бабушки частный дом, поэтому часто к ней хожу и тренируюсь, поскольку там есть условия для этого. Я занимаюсь с "Динамо" U19, тренировки у нас каждое утро в одно и то же время, а именно в 11.00. Они проходят в режиме онлайн с помощью программы Zoom. С нами занимается тренер по физподготовке Алексей Смагин, а занятия длятся 45 минут или час. В основном тренировки направлены на поддержание физической формы, делаем силовые упражнения для рук и ног. По нашей работой обычно также следит и старший тренер Игорь Костюк. Бывает, присоединяются и другие тренеры.

- По вашему мнению, после окончания карантина команда будет готова сразу же приступить к матчам?

- Думаю, нет. Поскольку пауза была очень длинной - больше, чем две наших отпуска - всем ребятам будет трудно. Даже когда я сам выхожу побегать, чувствую, насколько мне физически непросто. Поэтому считаю, понадобится две-три недели, чтобы подготовиться к чемпионату. Все-таки, необходимо и мяч почувствовать, и игровые связки вспомнить.

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- После тренировок у вас обычно много свободного времени? Как его проводите?

- В свободное время, как и многие ребята из команды, играю в Counter-Strike, соперники всегда есть. Чемпионаты или турниры не устраиваем, а играем просто друг с другом. Занимаюсь английским с репетитором 3-4 раза в неделю, вспоминаю то, что учил раньше. Еще у меня есть маленькая собака - мальтийская болонка, поэтому занимаюсь ею. А больше ничего особенного: стараюсь как можно больше находиться дома и как можно меньше выходить на улицу. Только на Пасху ходили в гости к бабушке навестить и поздравить.

- С нетерпением ожидаете окончания карантина?

- Уже очень хочется приступить к привычной работе в коллективе, поехать на базу, увидеть ребят, заняться своим любимым делом: поиграть в футбол - уже надоело сидеть дома. То же самое касается и других партнеров, все соскучились друг за другом, по атмосфере в раздевалке и т.д. С ребятами постоянно находимся на связи, общаемся каждый день. Также регулярно созваниваемся с тренерами и врачами - каждое утро предоставляем им информацию о своем состоянии здоровья и температуру.