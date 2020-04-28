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А на трансферы потратят миллионы. Главный скаут Шахтера раскритиковал снижение зарплат

Премьер-лига
(1 голосов)

На время карантина

А на трансферы потратят миллионы. Главный скаут Шахтера раскритиковал снижение зарплат
Новина українською

Шеф скаутской службы "Шахтера" и помощник президента клуба 54-летний Жозе Боту находится на карантине дома в Португалии.

Один из главных менеджеров клуба высказался о снижении зарплат в футбольных клубах на время пандемии.

В "Шахтере" такого нет, но есть клубы, которые снижают зарплату игроков.

Это будет очень несправедливо, если сейчас врезать зарплаты, а потом, когда чемпионаты возобновятся или в следующем сезоне тратить миллионы на трансферном рынке для найма новых игроков. Если бы я был игроком, я бы возмущался.

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Боту в разговоре с A Bola выделил социальную миссию "Шахтера" в борьбе с пандемией в Украине и заметил, что футболисты клуба еще не вернулись к групповым тренировкам.

Важно сыграть концовку сезона, мы с нетерпением ждем этого. Но пока нет определенности, соответственно, нет смысла принимать меры, не зная, что произойдет в ближайшее время.

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В статье: Шахтер (Донецк) зарплата Жозе Боту коронавирус карантин
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