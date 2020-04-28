Игровой тонус -50%. Коуч Днепр-1 указал на то, что надо будет компенсировать игрокам

Дмитрий Михайленко, наставник СК "Днепр-1", подумал о завершении карантина и времени на возвращение футболистов в форму.

- Тренер "Олимпика" сказал: если футболисты выполняют индивидуальный план подготовки на 70% - будет хорошо. Итак, в каком состоянии будет "Днепр-1"?

- С одной стороны, я не очень переживаю, потому что почти всех подопечных регулярно вижу на базе.

С другой, четко осознаю: где-то на 50% будет потеря игрового тонуса - этого не избежать. В любом случае, надеемся на профессионализм игроков.

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- Опрошенные футболисты говорят, что к первому после перерыва матчу надо готовиться 7-10 дней. Игорь Климовский настаивает на 3 неделях. Вы к чему склоняетесь?

- Больше к тренерскому видению. Игрокам кажется, что они легко приведут себя до нужных кондиций. Мне же очевидно, что две недели надо для подготовки кондиций и еще 2-3 матча, чтобы показать нужный уровень игры.