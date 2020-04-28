Нападающий Олимпика: Чувствую, на какой минуте забью гол

Максим Дегтярев, форвард "Олимпика", рассказал о своих памятных моментах в "Полтаве", донецком "Металлурге", "Десне", а также признался о своей музыкальной психологию настроя на игру и голевую "чуйку".

- Максим, какое время в своей карьере ты считаешь самым удачным?

- Выделить какой-то один период я ​​не могу, потому что такие были и не один. Это и "Металлург" Донецк (в то время это была топ-команда), это и дебют в Премьер-лиге, и дебют в Лиге Европы с "Металлургом". Плюс выход в Премьер-лигу с ФК "Полтава". Хочу отметить весь сезон, который мы провели очень достойно. Что касается моих личных действий, то я стал лучшим бомбардиром команды и вторым бомбардиром всего чемпионата. Нельзя не отметить матч за выход в Премьер-лигу в Полтаве с одесским "Черноморцем", где я отметился хет-триком и мы выиграли 3:0. По спортивному принципу мы вышли в Премьер-лигу, но, к сожалению, после этого клуб ФК "Полтава" прекратил свое существование.

Следующие этапы в моей карьере также были хорошие: это Премьер-лига с "Олимпиком" и "Десной", где тоже есть что отметить и в этих командах. В первый сезон в "Олимпике" я стал лучшим бомбардиром команды, плюс помог в заключительном туре двумя голами в ворота "Ворсклы" - команде не пришлось играть стыковые матчи. Мы сыграли 2:2 и остались в УПЛ.

- После возвращения в "Олимпик" из "Десны" было ли у тебя ощущение того, что ты возвращаешься домой?

- Да, действительно, такое ощущение было, ведь провел немало времени в "Олимпике". Со многими ребятами сдружился, поэтому можно сказать, возвращался, как к себе домой (улыбается).

- Что помогает тебе настраиваться на игры?

- Не могу конкретно сказать, что именно. Это в первую очередь психология. Ты должен к игре подойти в психологическом плане готовым, так как физически ты можешь быть готов, но не показать все 100%, на что ты способен. Поэтому психология в спорте занимает одну из главных ролей. Можно сказать, наравне с физическими кондициями. Плюс люблю слушать музыку перед играми. Она мне помогает в каком-то плане.

- Когда ты выходишь на поле, есть ли у тебя предчувствие того, что именно в этом матче ты забьешь гол?

- Ну я с таким чувством выхожу на каждый матч и стараюсь делать все, для того, чтобы это произошло, но действительно, в каких-то играх бывает и такое, что я чувствую, можно сказать, на какой минуте даже забью. Это шутка конечно, но... что-то такое примерно есть.

- У вас в клубе дружный коллектив. Помогают эти отношения на поле и остаются ли в игре?

- Да, у нас действительно крутой коллектив. Все ребята очень положительные, приветливые, друг другу помогают. Как на футбольном поле - так и в быту. Поэтому, безусловно, это влияет и на игру.