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Лазарет Днепр-1: один игрок выздоровел, еще двое - восстанавливаются

Премьер-лига
(1 голосов)

Вне города лишь 3 игрока

Лазарет Днепр-1: один игрок выздоровел, еще двое - восстанавливаются
Новина українською

Коуч Дмитрий Михайленко, наставник "Днепр-1", во время карантина живет на базе клуба, постоянно находится в рабочем процессе и каждый день видит футболистов.

- Большинство игроков "Днепра-1" - местные, то есть они живут в городе и могут приезжать на базу. Также здесь регулярно вижусь с представителями своего тренерского штаба. Работы хватает - например постоянно просматриваю наши матчи, пытаюсь понять, что нужно усовершенствовать.

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Каждый тренер хочет улучшить свою команду. У нас фактически каждую тренировку строится по-разному, поэтому я сосредоточился на просмотре игр.

- Как часто общаетесь с подопечными из других городов?

- Сейчас за пределами Днепра только Коркишко, Шаповал, Снежко ...Общаюсь со всеми - по меньшей мере, раз в неделю. В частности, проводим видео-конференции.

- Что скажете о травмированных? Им сегодня особенно сложно...

- Цуриков уже тренировался в основной группе еще перед последним матчем в паузы. У Шаповала было повреждение, он тренируется один дома, идет на поправку. Сваток тоже уже тренируется, надеюсь, уже скоро он преодолеет все трудности.

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В статье: Андрей Цуриков Дмитрий Михайленко Александр Сваток Владислав Шаповал СК Днепр-1 Днепр-1
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Источник:
УПЛ

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