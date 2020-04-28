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Лазарет Днепр-1: один игрок выздоровел, еще двое - восстанавливаются
Вне города лишь 3 игрока
Коуч Дмитрий Михайленко, наставник "Днепр-1", во время карантина живет на базе клуба, постоянно находится в рабочем процессе и каждый день видит футболистов.
- Большинство игроков "Днепра-1" - местные, то есть они живут в городе и могут приезжать на базу. Также здесь регулярно вижусь с представителями своего тренерского штаба. Работы хватает - например постоянно просматриваю наши матчи, пытаюсь понять, что нужно усовершенствовать.
Каждый тренер хочет улучшить свою команду. У нас фактически каждую тренировку строится по-разному, поэтому я сосредоточился на просмотре игр.
- Как часто общаетесь с подопечными из других городов?
- Сейчас за пределами Днепра только Коркишко, Шаповал, Снежко ...Общаюсь со всеми - по меньшей мере, раз в неделю. В частности, проводим видео-конференции.
- Что скажете о травмированных? Им сегодня особенно сложно...
- Цуриков уже тренировался в основной группе еще перед последним матчем в паузы. У Шаповала было повреждение, он тренируется один дома, идет на поправку. Сваток тоже уже тренируется, надеюсь, уже скоро он преодолеет все трудности.