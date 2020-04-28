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Костышин: Вели переговоры с Селезневым. Колос и сейчас готов его пригласить
Также тренер готов рассмотреть вариант с Алиевым и Милевским
Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин оценил возможное приглашение в команду Евгения Селезнева, Артема Милевского и Александра Алиева.
"Вели переговоры с Селезневым. Мы и сейчас готовы его пригласить. Главное, чтобы Селезнев был готов. Поведение нашего тренерского штаба и директоров заставляет футболистов работать по-другому. Дело в отношении - это самое основное. Думаете у нас нет или не было проблемных ребят?
Что касается Алиева и Милевского, то разве они проблема? У них ореол проблемных футболистов. Если бы они работали в нашем клубе, тогда мы бы посмотрели на них. Впрочем, не надо заголовков, что Костышин изменил бы Алиева и Милевского", - сказал Костышин.
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