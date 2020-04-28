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Шахтер присоединился к блокчейн-игре Sorare

Премьер-лига
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Теперь игроки горняков есть в игре

Шахтер присоединился к блокчейн-игре Sorare
Новина українською

"Шахтер" стал первым украинским футбольным клубом, который присоединился к игре в фэнтези-футбол Sorare, где болельщики могут обмениваться коллекционными цифровыми блокчейн-изображениями футболистов.

Sorare – это открытая игра в жанре футбольного фэнтези, в которой менеджеры могут торговать официальными цифровыми блокчейн-изображениями. Стартовала в марте 2019 года и ставит своей целью донести блокчейн до самого популярного в мире вида спорта – футбола. На сегодня в нее играют более 10 тысяч пользователей по всему миру. Sorare официально лицензирована 40 футбольными клубами, среди которых "Ювентус", "Шальке", мадридский "Атлетико", "Порту", "Лион" и другие.

Впервые в истории в одной игре удалось соединить страсть к коллекционированию, азарт и непредсказуемость фэнтези-футбола и все преимущества онлайн-гейминга. Болельщики "Шахтера" теперь смогут собирать изображения, играть и побеждать в еженедельных турнирах в Sorare.

Для участия в фэнтези-футболе Sorare нужно составить команду из 5 блокчейн-изображений, чтобы получить допуск к турнирам, борьбе за призы и достижения. Фэнтези-менеджеры ранжируются в зависимости от выступлений их игроков на поле и бонусных очков, связанных с ценностью их блокчейн-изображений.

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В статье: Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер

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