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Караваев: На базе занимаемся беговой работой

Премьер-лига
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Киевляне работают над физикой на базе, но не пересекаются

Караваев: На базе занимаемся беговой работой
Новина українською

Фланговый игрок "Динамо" Александр Караваев рассказал о том, как футболисты киевлян работают на базе во время карантина.

"Нас разбили на большое количество групп, чтобы мы все вместе не пересекались. Тренируемся на базе и практически без тренеров – у нас есть своя программа, которую мы придерживаемся. На базе занимаемся беговой работой, а работу на всю остальную группу мышц делаем дома, потому что в спортзале нельзя тренироваться.

Придерживаемся ли социальной дистанции? Да. Здороваемся кулаками, можем пообщаться, но держимся в нескольких метрах друг от друга", - сказал Караваев в эфире телеканала Киев.

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В статье: Александр Караваев Динамо (Киев)
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Источник:
sport.ua

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