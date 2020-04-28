Караваев: На базе занимаемся беговой работой

Фланговый игрок "Динамо" Александр Караваев рассказал о том, как футболисты киевлян работают на базе во время карантина.

"Нас разбили на большое количество групп, чтобы мы все вместе не пересекались. Тренируемся на базе и практически без тренеров – у нас есть своя программа, которую мы придерживаемся. На базе занимаемся беговой работой, а работу на всю остальную группу мышц делаем дома, потому что в спортзале нельзя тренироваться.

Придерживаемся ли социальной дистанции? Да. Здороваемся кулаками, можем пообщаться, но держимся в нескольких метрах друг от друга", - сказал Караваев в эфире телеканала Киев.