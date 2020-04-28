Кривцов: Ни нам ни сопернику не понравилось играть без зрителей

Защитник "Шахтера" Сергей Кривцов рассказал о работе по индивидуальной программе во время пандемии коронавируса, а также оценил идею играть в футбол без зрителей.

"Первые две недели мы находились в квартире в Киеве, а сейчас живем в доме за городом. Есть своя территория, дети могут выйти и подышать свежим воздухом, поиграть во дворе, но все равно без лишних контактов с другими людьми. Если честно, сейчас понял, что в доме за городом все время жить бы не смог. Просто ситуация вынудила. Как дача, приехать на выходные — без проблем. Но в плане ежедневной бытовой жизни — нет.

Как и любому футболисту, сейчас не хватает тренировок и игр. Просто хочется выйти и бежать, девать куда-то свою энергию. Благо здесь такая возможность есть. Но я понимаю людей, которые сидят в квартире и не могут выйти из-за карантина. Это печально, но пока так. Хочется вернуться в прежнее русло: тренироваться, выезжать на матчи, играть, побеждать и радовать болельщиков.

Мы даже когда с "Вольфсбургом" встречались при пустых трибунах, ни нам, ни сопернику это не нравилось. Ты выходишь играть для болельщиков. Шум и гул стадиона — это не передать словами. Причем неважно, поддерживают хозяев или гостей, речь об атмосфере матча. Такое решение может стать вынужденным шагом, но это будет не так классно, как с болельщиками", — сказал Кривцов.